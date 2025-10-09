Phim Việt “Đợi Gì, Mơ Đi!” khiến khán giả vì cười nhiều mà khóc cũng không ít

Tháng 7 vừa qua, hàng trăm bạn trẻ đã "đổ bộ" Lotte Cinema để cùng chờ đón suất chiếu sớm phim "Đợi Gì, Mơ Đi!" – dự án đầu tay của đạo diễn trẻ Lâm Minh Khôi, do Janet Ngo (She-Kings) sản xuất. Là "tân binh" tại đường đua phim Việt, "Đợi Gì, Mơ Đi!" đã có màn chào sân ấn tượng với đêm công chiếu sôi động, quy tụ dàn cast chất lừ cùng loạt khách mời là KOLs, nghệ sĩ nổi tiếng và những gương mặt yêu điện ảnh.

Ngay từ 19h, thảm đỏ nhanh chóng trở thành tâm điểm khi dàn cast gồm NSND Thanh Nam, rapper A.Tới VSPLIFFF, NS. Bích Hằng, Trần Kim Hải, Huỳnh Mai Cát Tiên, Phạm Nhật Linh, Nguyễn Sỹ Hậu, Trần Phong, lần lượt xuất hiện. Dàn diễn viên với thần thái cực "cháy", mỗi người một style nhưng đều toát lên tinh thần tự do, phá cách đúng chất của bộ phim, khiến không khí sự kiện thêm hào hứng, ngập tràn năng lượng.

Không khí sôi động tại sự kiện công chiếu phim Đợi Gì, Mơ Đi!

Không khí trong rạp tiếp tục được hâm nóng không chỉ bởi độ "quậy" và duyên dáng của dàn diễn viên, mà còn vì chính nội dung siêu thú vị mà bộ phim "nghe tên thì tưởng chỉ vui, xem rồi lại muốn nghĩ nhiều" mang lại.

Từ chủ tịch phường về hưu đến ông thợ xăm "mê rap": Ước mơ thì làm gì có deadline

"Đợi Gì, Mơ Đi!" kể câu chuyện tưởng như nghịch lý: ông Hải, một chủ tịch phường vừa về hưu nhưng không chọn "thư giãn tuổi già" như nhiều người vẫn nghĩ, mà "quay xe" quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành thợ xăm. Ông lặng lẽ rút 200 triệu, số tiền dành dụm cả đời để khởi nghiệp tuổi xế chiều mà không nói trước với ai. Hệ quả là gia đình xào xáo, con cái giận dỗi, hàng xóm "xì xầm".

Nhân vật ông Hải do NSND Thanh Nam thủ vai

Đồng hành cùng ông Hải là Âu - chàng trai Gen Z báo đời, cợt nhả với tiêu chí "sống tới đâu, hay tới đó". Tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng, hai thế hệ tưởng như cách biệt lại kết nối với nhau qua những hình xăm, qua những lần "hỏng bét" và cả những giấc mơ chưa dám gọi tên.

Nhân vật Âu do rapper A Tới VSPLIFFF thủ vai

Nhìn thoáng qua, câu chuyện và motif của phim dễ khiến người ta nghĩ đến một bộ phim hài đơn thuần. Nhưng khi bước vào rạp, cảm giác đó nhanh chóng bị "bẻ lái". Cả khán phòng có thể cười sảng khoái với những tình huống báo đời, những câu thoại "đội quần" của Âu, nhưng cũng không ít lần im bặt, nghẹn lại bởi những tình tiết nhẹ nhàng mà đầy điểm chạm về tuổi trẻ, về cha mẹ, về khoảng cách thế hệ, và về hành trình theo đuổi giấc mơ tưởng chừng xa vời, phù phiếm.

Điểm mạnh của "Đợi Gì, Mơ Đi!" còn nằm ở cách kể chuyện rất thật, rất Gen Z. Không hô hào khẩu hiệu, không "dạy đạo lý", không lên gân, những câu thoại trong phim đơn giản gần gũi đến mức ai cũng thấy bản thân mình trong đó: có người cha từng lặng lẽ từ bỏ mơ ước vì gánh nặng gia đình, có người con phút chốc "ích kỷ" vì quên rằng giấc mơ mình có được là từ sự hy sinh, có người trẻ không tin mình đủ hay, đủ giỏi để theo đuổi gì cả, và có người hoài nghi rằng giấc mơ là thứ xa xỉ chỉ người giàu mới có được.

"Đã chuẩn bị tinh thần chỉ để cười thôi, ai ngờ lại khóc lúc nào không hay. Phim chạm và để lại nhiều thổn thức quá"; "Câu chuyện nhẹ nhàng, không giáo điều nhưng đủ để mình nghĩ nhiều"; "Tự nhiên thấy thương bố mẹ ghê. Và cũng thấy bản thân đã bỏ lỡ nhiều điều vì quá sợ hãi’; "Đợi Gì, Mơ Đi!: nghe tên thì vui nhưng xem xong lại muốn nghĩ sâu", .. là những chia sẻ đầy cảm xúc của khán giả ngay khi rời rạp.

Đợi Gì, Mơ Đi!: Bộ phim mang lại tiếng cười, cả rổ động lực sống và một chút gì đó rất... tình

Bên cạnh nội dung ý nghĩa, sự góp mặt của NSND Thanh Nam mang lại điểm nhấn lớn cho phim. Diễn xuất của ông vừa hài hước, vừa chân thành, đúng chất một người cha, một cán bộ về hưu đang tìm lại giấc mơ của chính mình. Đồng hành cùng vị diễn viên lão làng này là rapper A.Tới (VSPLIFFF), một gương mặt mới mẻ, luôn mang đến nguồn năng lượng "tăng động", thổi luồng gió mới cho bộ phim bằng nét diễn tự nhiên, bản năng nhưng đủ chiều sâu.

Bối cảnh phim gần gũi, visual chỉn chu. Nhạc phim cũng được đánh giá cao khi sử dụng các bản rap, hay acoustic nhẹ nhàng, khơi gợi cảm xúc, tạo chất riêng cho từng phân đoạn. Tổng thể, phim nhẹ nhàng, trẻ trung, nghịch ngợm. Thay vì drama gay gắt hay tình tiết giật gân, phim đưa khán giả bước vào thế giới "già mà không cũ, trẻ mà không rỗng", nơi những con người tưởng như đối lập lại dạy nhau cách sống thật với mình.

Nhà sản xuất Janet Ngo, Giám đốc dự án She-Kings tại sự kiện công chiếu phim (ngoài cùng bên phải)

Chia sẻ tại buổi công chiếu, Nhà sản xuất Janet Ngo (Giám đốc Dự án She-Kings) bày tỏ: "Tôi hy vọng các bạn có một buổi xem phim thật vui. Bộ phim này được ra đời với mong muốn người trẻ dám mơ, dám sống. Và người lớn được quyền bắt đầu lại, bất kỳ lúc nào".

Phim đã chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 11/7, có thể nói khán giả đã có một trải nghiệm được bước vào hành trình "xăm giấc mơ" có một không hai của ông Hải và Âu. Để đâu đó sau khi xem xong, các quý khán giả có thêm một động lực bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi điều mình thích.

*Phim dành cho người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+)