Các dự án đường sắt này được cho là đã bị "rút lại" vào tháng trước do Trung Quốc không đáp ứng những yêu cầu rót vốn từ chính phủ của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nước này đàm phán lại loạt dự án vay hàng tỷ USD của Trung Quốc



Theo Bộ Giao thông Vận tải Philippines, tài trợ của chính phủ Trung Quốc cho các dự án này sẽ “củng cố quan hệ song phương và nâng cao quan hệ đối tác giữa Philippines và Trung Quốc.” Trong một tuyên bố riêng rẽ, Đại sứ Hoàng Khê Liên đánh giá cuộc gặp là "mang tính xây dựng" và bày tỏ hy vọng hai nước sẽ hoàn thành nhiều dự án cơ sở hạ tầng hơn trong lĩnh vực đường sắt.

Trung Quốc trước đó cho biết đã giúp Philippines hoàn thành 17 dự án trong khi hơn 20 dự án đang được triển khai. Ông Hoàng Khê Liên cũng cho biết Trung Quốc cam kết giúp đỡ các nước Đông Nam Á trong việc phát triển đường sắt.

Tại cuộc gặp hai bên cũng thảo luận về một số dự án hợp tác hàng hải Trung Quốc-Philippines, đặc biệt là đường dây nóng liên lạc và các thỏa thuận hợp tác về các vấn đề pháp lý giữa Cảnh sát biển Philippines (PCG) và Cảnh sát biển Trung Quốc. Thúc đẩy hợp tác an toàn giao thông hàng hải, an toàn phà; Biên bản ghi nhớ về tìm kiếm cứu nạn hàng hải; cũng như nâng cao năng lực quản trị hàng hải, giám sát an toàn và kiểm tra an toàn tàu thuyền cũng được đề cập tại cuộc gặp./.