Phiên bản mặt đất của tên lửa Barracuda-500 sẵn sàng chiến đấu

Cần lưu ý rằng các cuộc thử nghiệm diễn ra vào đầu năm và là một phần của chương trình rộng hơn do nội bộ tài trợ, nhằm cải thiện khả năng của tên lửa Barracuda trong phiên bản trên bộ.

Các bài kiểm tra này được thực hiện trước khi tên lửa được đưa vào sản xuất hàng loạt và cung cấp cho khách hàng tiềm năng.

Sau buổi giới thiệu chính thức về dòng Barracuda, công ty đã phóng thành công biến thể Barracuda-500 từ pallet trong khuôn khổ dự án Xe thử nghiệm doanh nghiệp (ETV) của Không lực Hoa Kỳ, cũng như phóng Barracuda-100M từ bệ treo trong khuôn khổ chương trình Tên lửa cơ động tốc độ cao (HSMM) của Lục quân Hoa Kỳ.

Nguyên mẫu tên lửa hành trình Barracuda-500 do Công ty Anduril chế tạo.

Động cơ nhiên liệu rắn cung cấp năng lượng cho tên lửa Barracuda-500 là một bộ module đơn giản gắn vào đuôi quả đạn (tầng khởi tốc).

Anduril đang thiết kế module này theo hướng tương thích với nhiều loại động cơ có thể được cung cấp bởi các nhà sản xuất Hoa Kỳ, hoặc các doanh nghiệp công nghiệp từ những nước đồng minh.

Theo công ty, hiện nay tất cả các biến thể tên lửa Barracuda-500 đã có hơn 90% bộ phận giống nhau, do vậy chúng có thể được sản xuất trên cùng một dây chuyền, bởi cùng một kỹ thuật viên và tại cùng một cơ sở.

Vào cuối năm sau, Anduril có kế hoạch tăng sản lượng tên lửa Barracuda-500 lên hàng nghìn quả mỗi năm, bất kể biến thể hay phương pháp ra mắt nào.

Hệ thống phóng tên lửa được thiết kế có khả năng tương thích với các hệ thống hiện có như HIMARS, Harpoon và Patriot, đồng thời cũng bao gồm khả năng tùy chọn đặt tên lửa vào các container thương mại, vũ khí trên được dự báo sẽ sớm "thử lửa" tại chiến trường Ukraine.