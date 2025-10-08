Phiên bản chưa từng biết đến của tên lửa Neptune bất ngờ xuất hiện

Cuộc trình diễn được thực hiện bởi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal trước một phái đoàn đến từ Litva.

Phiên bản tên lửa mới có những đặc điểm khác biệt, bao gồm hai khối bổ sung ở hai bên. Mục đích chính xác của chúng vẫn chưa được tiết lộ, nhưng theo giới chuyên gia, các bộ phận này được dùng để lắp đặt thêm các thùng nhiên liệu.

"Chúng tôi đã trình diễn các giải pháp sẵn sàng tấn công đối phương ở cả tiền tuyến và hậu phương. Các nhà sản xuất Ukraine đã giới thiệu sản phẩm của riêng họ, có thể được sản xuất tại những quốc gia đối tác ngay ngày mai trong khuôn khổ chương trình 'Xây dựng cùng Ukraine'", ông Shmyhal lưu ý.

So sánh 3 phiên bản tên lửa hành trình Neptune của Ukraine.

Vào tháng 8, một phiên bản khác thường của tên lửa Neptune đã được trình diễn, dễ nhận thấy nó dài hơn so với phiên bản cũ.

Tên lửa được gọi là "Long Neptune" hay Neptune-D, có kích thước lớn hơn để mang thêm nhiên liệu. Điều này làm tăng đường kính thân và chiều dài tổng thể của quả đạn.

Đầu đạn có trọng lượng lên đến 260 kg, nặng hơn 110 kg so với phiên bản chống hạm. Tầm bắn đã tăng đáng kể, ước chừng đạt 1.000 km ở phiên bản Neptun-D so với 280 km ở biến thể chống hạm. Kích thước cũng được tăng lên: chiều dài 6 m không tính bộ gia tốc, đường kính thân vào khoảng 50 cm.

Trở lại năm 2023, một đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine đã báo cáo rằng Long Neptune tương thích với cùng loại bệ phóng được sử dụng cho phiên bản chống hạm cơ sở.

Tên lửa nâng cấp được trang bị hệ thống dẫn đường hiện đại. Trong giai đoạn bay hành trình, việc điều khiển được thực hiện bằng hệ thống định vị vệ tinh cải tiến, giúp tăng độ chính xác khi tấn công mục tiêu.

Giai đoạn cuối của chuyến bay được thực hiện bằng hệ thống dẫn đường hồng ngoại, giúp nâng cao hiệu quả tấn công ngay cả trong điều kiện tác chiến điện tử dày đặc.

Việc trình làng phiên bản sửa đổi của Neptune chứng tỏ sự phát triển tích cực của ngành công nghệ tên lửa trong nước và sự sẵn sàng của Ukraine trong việc tăng cường tiềm năng thông qua liên kết với các đối tác quốc tế.