Phía sau điểm số 96,1/100 của tân Thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy Bách khoa

Sáng 3/2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 đợt đầu tiên với gần 17.000 thí sinh dự thi. Thủ khoa là Trần Anh Tú, học sinh lớp 12 trường THPT Hưng Nhân (Hưng Yên), đạt 96,10/100 điểm với 92 câu trả lời đúng (40-18-34), dự thi tại kíp 3 sáng Chủ Nhật.

Theo kết quả công bố, Anh Tú làm đúng 92/100 câu, trong đó phần tư duy Toán học đạt tuyệt đối 40/40, tư duy đọc hiểu 18/20 và tư duy khoa học/giải quyết vấn đề 34/40.

Anh Tú cho biết khi làm xong bài thi nam sinh biết mình "làm được" nhưng giành danh hiệu Thủ khoa đợt 1 kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 thực sự là bất ngờ lớn khiến em rất vui.

Trao đổi với PV Báo điện tử VTC News, thầy Trần Quang Tiềm - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, trường THPT Hưng Nhân, cũng là người hướng dẫn Tú trong các đợt ôn thi học sinh giỏi – cho biết kết quả trên là sự tích lũy từ quá trình học tập bền bỉ.

“Tú có năng khiếu nổi trội với môn Toán và tinh thần tự học rất tốt”, thầy Tiềm nói và cho rằng, đây chính là chiến thuật "thực chiến" giúp Tú nằm lòng các cấu trúc và kiến thức để thể hiện tốt nhất trong kỳ thi chính thức.

Trần Anh Tú, Thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa đợt 1.

Trong các năm học trước, Anh Tú nhiều lần dẫn đầu các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm lớp 10, em là một trong ba thí sinh đạt điểm tuyệt đối 20/20 môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Thái Bình (cũ).

Lên lớp 12, Anh Tú tiếp tục là học sinh duy nhất đạt 20/20 trong kỳ thi học sinh giỏi Toán tỉnh Hưng Yên. Tại kỳ kiểm tra chất lượng toàn tỉnh năm nay, em cũng đạt điểm 10 môn Toán; điểm trung bình môn Toán các năm học đều từ 9,9 trở lên.

Anh Tú (thứ 4 từ phải qua), trong lễ vinh danh của Sở GD&ĐT Hưng Yên.

Theo nhà trường, lớp của Anh Tú khoảng 40 học sinh đăng ký thi đánh giá năng lực HSA và 10 học sinh đăng ký thi TSA. Từ đầu năm học, học sinh được xây dựng kế hoạch ôn tập riêng cho từng kỳ thi. Với vai trò đội trưởng đội tuyển học sinh giỏi Toán, Anh Tú thường hỗ trợ các bạn trong giờ học nhóm khi giáo viên bận tiết khác.

Thầy Tiềm đánh giá, đối với kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa, điểm môn Toán chiếm tỷ trọng khá lớn nên Anh Tú chiếm lợi thế và đạt tối đa 40/40 điểm.

"Thành tích của Tú được tích lũy từ lớp 10, thời gian ôn thi học sinh giỏi cũng đã bổ trợ cho em rất nhiều. Đây là kết quả cho sự nỗ lực bền bỉ, tập trung cao độ học tập có kế hoạch".

Kỳ thi TSA là một trong những phương thức tuyển sinh quan trọng của Đại học Bách khoa Hà Nội và được nhiều trường đại học sử dụng kết quả để xét tuyển. Việc xuất hiện thí sinh đạt điểm tuyệt đối phần Toán và tổng điểm cao ngay ở đợt đầu được đánh giá là tín hiệu tích cực về chất lượng thí sinh năm nay.