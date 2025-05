Phát ngôn 3 năm trước của Hoa hậu Thùy Tiên gây sốt trở lại

Những ngày qua, sự việc Hoa hậu Thùy Tiên bị bắt khiến dư luận bàng hoàng. Từng là hình mẫu được giới trẻ yêu mến, ngưỡng mộ, nàng hậu khiến công chúng thất vọng với hành động của mình.

Trước khi vướng vào vòng lao lý, Thuỳ Tiên nổi tiếng là một trong số những người đẹp có phát ngôn sâu sắc. Vì lẽ đó, nhiều chia sẻ của cô cũng liên tục được "đào" lại. Đáng chú ý phải kể đến chia sẻ về dự đoán tương lai của Thuỳ Tiên với người hâm mộ hồi năm 2022.

Hoa hậu Thuỳ Tiên từng là hình mẫu để giới trẻ noi theo.

Cụ thể, khi được khán giả hỏi "Bạn sẽ là ai trong 5 năm tới" , Hoa hậu Thùy Tiên khẳng định sẽ là hình mẫu cho giới trẻ noi theo, đồng thời là nữ doanh nhân sở hữu một công ty lớn mạnh.

"Trong 5 năm tới, tôi sẽ vẫn là tôi, vẫn là nguồn cảm hứng của giới trẻ như những gì tôi đang làm. Tôi sẽ là nữ doanh nhân sở hữu một công ty. Công ty của tôi sẽ trở nên lớn mạnh và có hơn 1.000 điểm bán trên khắp cả nước.

Tôi sẽ có một quỹ từ thiện được trích từ lợi nhuận bán hàng. 5 năm nữa, quỹ từ thiện đó sẽ ngày càng lớn dần và hỗ trợ được nhiều người hơn" , Thùy Tiên bày tỏ.

Cũng trong một bài phỏng vấn khác, người đẹp cho biết từ khi còn đi học, cô luôn muốn trở thành một nữ doanh nhân. Thay vì lấn sân nghệ thuật như nhiều hoa hậu, Thùy Tiên luôn phấn đấu vì mục tiêu kinh doanh thành công.

Thuỳ Tiên từng có nhiều phát ngôn sâu sắc trong quá khứ.

Ngoài ra, trong một lần trả lời trước truyền thông, Thuỳ Tiên từng nhắc đến nỗi lo bị khán giả quay lưng. Chia sẻ này được dân mạng chia sẻ rầm rộ vì sau 3 năm, nỗi lo sợ của nàng hậu nay đã thành sự thật.

Cụ thể, Thuỳ Tiên nói đã xem rất nhiều tin tức của showbiz và thấy có những người rất được yêu thương nhưng sau việc gì đó họ lại bị chửi rất nhiều. Ngay khi đăng quang Miss Grand International 2021, cô cảm thấy lo vì sợ ngày nào đó bản thân cũng có thể bị khán giả "quay lưng".

"Tôi cũng nhận thức được cuộc sống này rất vô thường, không có gì giữ mãi một chỗ. Nhưng tôi nghĩ rằng những người yêu thương mình phải tức giận, căm phẫn thì có nghĩa tôi đã làm gì đó sai và tôi phải tự xem lại bản thân mình.

Mình sẽ không thể bó buộc một ai lúc nào cũng phải yêu thương mình mãi mãi, nhưng mình phải cố gắng bó buộc bản thân mình đi theo khuôn khổ do mình tự đặt ra để không ảnh hưởng đến người khác, hay trở thành một người tốt", Thuỳ Tiên từng nói.

Ngày 19/5, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên về hành vi "Lừa dối khách hàng" quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Chị Em Rọt.

Theo cơ quan điều tra, Thuỳ Tiên là cổ đông góp 30% vốn trong sản phẩm này và được hưởng gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng. Dù biết rõ hàm lượng chất xơ trong sản phẩm rất thấp, không đúng công dụng như quảng cáo, cô vẫn cùng cộng sự đưa ra thông tin sai lệch để đánh lừa người tiêu dùng. Sau khi bị dư luận tranh cãi, Tiên đề xuất ký hợp đồng "hợp thức hoá" quảng cáo để tránh bị xem là cổ đông.

Trước loạt ồn ào hiện tại, Sen Vàng - công ty quản lý của Nguyễn Thúc Thùy Tiên chưa đưa ra bất kỳ một thông tin gì liên quan đến nàng hậu.

Ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International cũng chưa lên tiếng về sự việc. Trước đó, ông khẳng định Thùy Tiên đã hết hợp đồng với tổ chức cuộc thi.