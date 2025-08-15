Phát hiện tiểu đường thai kỳ nhưng không điều trị, mẹ đánh mất con ở tuần 30

Ngày 14/8, bác sĩ Dương Minh Tuấn, khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết người phụ nữ mang thai ở tuần 30 nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, nôn nhiều, đường huyết tăng cao và nhiễm toan ceton – biến chứng cấp tính nguy hiểm của tiểu đường .

Trước đó, chị từng phát hiện có dấu hiệu tiểu đường thai kỳ . Tuy nhiên, vì sợ tiêm insulin và nghĩ rằng chỉ cần ăn kiêng là đủ, chị tự ý theo dõi tại nhà. Có thời điểm, đường huyết sau ăn lên tới 10,6 mmol/L – cao hơn nhiều so với mức an toàn (<7,8 mmol/L), nhưng thai phụ vẫn chủ quan, cho rằng chỉ cần "ăn ít lại là được".

Phụ nữ mang thai cần đi khám định kỳ để được chăm sóc và phát hiện các bất thường sớm. (Ảnh minh hoạ)

Đến tuần thai thứ 30, khi thấy cơ thể mệt mỏi, nôn nhiều, chị nghĩ mình bị đau dạ dày nên không đi khám ngay. Vài giờ sau, các triệu chứng không thuyên giảm, chị mới đến Bệnh viện Bạch Mai. Lúc này, đường huyết tăng lên 19,5 mmol/L, kèm theo nhiễm toan ceton. Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi không còn tim thai.

Theo bác sĩ Tuấn, phụ nữ mang thai dễ gặp biến chứng nhiễm toan ceton hơn người bình thường. Ngay cả khi chỉ số đường huyết chỉ từ 8-11 mmol/L, nguy cơ vẫn hiện hữu. Nguyên nhân là do nhau thai trong thai kỳ sản xuất nhiều hormone làm giảm độ nhạy insulin, cơ thể nhanh chóng chuyển sang phân giải chất béo, sinh ceton – chất gây toan máu.

Biến chứng này có thể tiến triển rất nhanh, chỉ trong vài giờ, dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải, giảm tưới máu nhau thai, gây thiếu oxy cho thai nhi, dẫn đến suy thai cấp hoặc thai lưu. Đây là cấp cứu nội tiết sản khoa, với tỷ lệ tử vong thai nhi từ 9% đến hơn 30%.

Bác sĩ khuyến cáo, điều trị tiểu đường trong thai kỳ, bao gồm cả tiêm insulin, hoàn toàn không gây hại cho thai nhi . Ngược lại, đây là biện pháp hiệu quả và an toàn nhất để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Phụ nữ mang thai cần đi khám thai định kỳ, đặc biệt từ tuần 24-28 sẽ được sàng lọc tiểu đường thai kỳ. Nếu phát hiện dương tính, bác sĩ sẽ hướng dẫn chế độ ăn uống, tập luyện và điều trị phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.