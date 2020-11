Phát hiện thi thể cụ bà 79 tuổi trong bao tải đặt ở nhà vệ sinh của hàng xóm

Chiều 6/11, Công an huyện Đức Hòa phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát hình sự tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường tìm thấy thi thể cụ bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa). Thi thể bà Khuôn đang giai đoạn phân hủy, được đựng trong bao tải tại nhà vệ sinh của bà Huỳnh Thị Điệp (50 tuổi), cách nhà nạn nhân khoảng 100 m.



Theo cảnh sát, khả năng đây là vụ án giết người cướp của, bởi thi thể bà Khuôn có nhiều dấu vết bị thương và số tài sản nạn nhân mang theo đã biến mất. "Tại sao thi thể bà Khuôn trong nhà vệ sinh của bà Điệp hiện chúng tôi tập trung điều tra truy xét", cán bộ này nói.

Chị Lê Thị Hựng (con gái bà Khuôn) cho biết, trước đó chị nghi ngờ mẹ mình có thể vào căn nhà này, song chủ nhà đóng kín cửa, đi vắng nên không thể vào trong kiểm tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 28/10, bà Khuôn nhận được điện thoại của hai phụ nữ sống cùng ấp kêu tới nhà để trả 10 triệu đồng đã mượn của bà trước đó mấy tháng. Bà Khuôn đã nhiều lần đi đòi số tiền này nhưng "con nợ" cố tình né tránh không chịu trả.

Khi đi, bà Khuôn cầm theo giỏ xách có khoảng 1,2 lượng vàng cùng 30 triệu đồng. Đến 21h cùng ngày, chị Hựng chưa thấy mẹ về nên cùng anh em tổ chức đi tìm. Họ sau đó chạy sang ngôi nhà nghi bà Khuôn đến, song nhà đã khóa cửa, không có người bên trong.