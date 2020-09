Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh vứt trong thùng rác ở Sài Gòn

Ngày 9/9, Công an huyện Củ Chi, TP. HCM đang lập hồ sơ điều tra vụ phát hiện thi thể bé sơ sinh vứt trong thùng rác trên đường ở xã Trung An.



Theo đó, trưa cùng ngày, nhiều người dân trên đường 473, xã Trung An phát hiện 1 bao nylon, mở ra thì họ phát hiện 1 bé sơ sinh trong thùng rác màu xanh.

Qua kiểm tra, thấy trẻ sơ sinh đã tử vong nên người dân báo công an. Công an xã Trung An và Công an huyện Củ Chi đã đến hiện trường, điều tra vụ việc.

Công an xác định trẻ sơ sinh tử vong giới tính nữ, nghi sinh non. Hiện công an đã mời và làm việc với mẹ bé gái.