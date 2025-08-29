Phát hiện thêm thi thể và hòm trôi ở khu vực lòng hồ thủy điện

Sáng 29-8, thông tin UBND xã Thông Thụ, Nghệ An cho biết lực lượng chức năng đang xác định danh tính một thi thể trôi trên khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na, đoạn thuộc bản Đon.

Thi thể và hòm trôi trên lòng hồ thủy điện Hủa Na. Ảnh: MXH

Trước đó, vào trưa 28-8, người dân xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An, phát hiện một thi thể và chiếc hòm trôi về khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na. Người dân cho biết họ thấy thi thể và chiếc hòm trôi gần nhau nên đã đưa thi thể bỏ vào hòm.

Thi thể đang phân hủy mạnh, không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính, quê quán và người thân.

Tai xã Thông Thụ, trước đó khoảng 8 giờ 30 phút sáng 26-8, người dân cũng phát hiện 2 thi thể trôi theo dòng nước lũ về khu vực lòng hồ Thủy điện Hủa Na (địa phận bản Lốc, xã Thông Thụ) và đã báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Thi thể nữ giới trôi trên lòng hồ thủy điện

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Thông Thụ cùng Đồn Biên phòng Thông Thụ kiểm tra, xác minh vụ việc, vớt hai thi thể lên bờ.

Bước đầu xác định một thi thể là nữ giới, thi thể còn lại không xác định được giới tính. Cả hai thi thể đang phân hủy mạnh, không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính, người thân.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.