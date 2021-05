Phát hiện mẹ cùng con gái 2 tuổi tử vong trong phòng trọ ở Sài Gòn

Chiều 9/5, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra vụ mẹ cùng con 2 tuổi tử vong trong phòng trọ ở khu vực.



Theo đó, sáng cùng ngày, người phụ nữ sinh sống ở dãy nhà trọ ở xã Tân Thới Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM không thấy chị T. (29 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, trú huyện Hóc Môn) mở cửa phòng nên qua gọi cửa. Tuy nhiên, cửa khoá trái bên trong khiến người phụ nữ nghi vấn nên báo cho chủ trọ cùng công an.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Nhận tin, công an có mặt tiến hành phá cửa vào bên trong thì phát hiện chị T. cùng con gái 2 tuổi tử vong bên trong. Do tính chất vụ việc nên Công an huyện Hóc Môn đã báo cho Công an TPHCM phối hợp cùng điều tra.

Người dân cho biết, chị T. cùng con gái thuê sinh sống ở đây khoảng vài tháng nay. Chị T. không đi làm và ở nhà trông con gái. Con của chị T. thường hay bệnh tật.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.