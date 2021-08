Phát hiện mảnh giấy ghi "tạm biệt, tôi đi nhé" trong phòng bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội

Hiện Công an phường Hoàng Liệt đang phối hợp cùng Công an quận Hoàng Mai và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ việc bé gái Q.A. (12 tuổi) rơi từ tầng 12 chung cư HH4C Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuống đất tử vong xảy ra vào đêm 3/8.

Đến rạng sáng nay, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã đưa thi thể cháu bé xấu số về nhà xác Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn.

Trong chiều nay (4/8), người thân sẽ làm lễ tang đưa tiễn Q.A về quê nhà ở tỉnh Hà Nam để an táng.

Một số người dân sống tại tầng 12, toà HH4C chung cư Linh Đàm cho biết, gia đình bé A. đã chuyển đến đây sống được một thời gian. Tuy nhiên, mọi người ít có cơ hội tiếp xúc hay nói chuyện cùng nhau.

Còn một người thân của nạn nhân cho biết, bố mẹ A. đã ly hôn vài năm nay. Sau khi bố mẹ ly hôn, bé gái này sống với mẹ và bố dượng, người cha ruột sống cách đó không xa

"Tôi ghe mẹ cháu kể lại tối qua Q.A. vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Mấy ngày nay có người chị của nhà người bác ở đây chơi với cháu nó.

Tối qua, cháu vào phòng đóng cửa lại mọi người tưởng đi ngủ. Khi có người lên gõ cửa hỏi nhà có trẻ con không, chị tôi vẫn đáp ‘nhà không có trẻ nhỏ’. Khi xem hình ảnh thì mới nhận ra đó là con gái mình...", người thân bé A. kể.

Theo người này, khi mọi người vào phòng của Q.A. có phát hiện mảnh giấy để lại với nội dung ngắn gọn: "Tạm biệt, tôi đi nhé".

Sau sự việc, bố đẻ bé gái 12 tuổi để công an vào cuộc khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái.

Lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt cho biết, hiện đơn vị đang cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé và chưa có kết luận về sự việc này.



Trước đó, vào khoảng 22h ngày 3/8, nhiều người dân sống tại chung cư HH4C Linh Đàm bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực giếng trời tầng 3, đoạn giáp danh giữa hai toà HH4C và HH4B.

Khi mọi người ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một bé gái nằm bất động, đã tử vong.

Đến 1h sáng 4/8 lực lượng chức năng đã tiến hành đưa thi thể cháu bé xấu số về nhà xác bệnh viện Thanh Nhàn theo yêu cầu của gia đình.