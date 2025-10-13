Phát hiện kinh hoàng trong nhà một người phụ nữ gốc Việt ở Mỹ

Một gia đình gồm bố mẹ và hai đứa trẻ đã được phát hiện tử vong tại ngôi nhà của họ ở San Francisco, Mỹ, nghi là một vụ án mạng tự sát.

Gia đình sống trên một con phố được hàng cây che phủ, tại một khu vực ngoại ô gọn gàng ở phía Tây San Francisco. Họ là một bà mẹ, một ông bố và hai đứa trẻ đang trong độ tuổi đi học. Cặp vợ chồng là chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ và là những doanh nhân, sống trong một ngôi nhà rộng lớn được mua với giá 1,3 triệu USD cách đây hơn một thập kỷ. Hàng xóm của họ đều mô tả họ là những người thân thiện, dù hơi kín đáo, với những âm thanh vui vẻ từ bữa tiệc trong vườn đôi khi vọng qua hàng rào nhà kế bên.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Không ai trong khu vực giàu có và an ninh thấp này ngờ rằng ngôi nhà của gia đình, tại 930 Monterey Blvd., sẽ trở thành hiện trường của một phát hiện ghê rợn vào thứ Tư (8/10), khi 4 thi thể được phát hiện.

Cảnh sát đang điều tra sự việc như một vụ án mạng tự sát.

Văn phòng giám định y khoa đã xác định danh tính của người đã qua đời là Thomas Russell Ocheltree, 57 tuổi, và Paula Truong, 53 tuổi cùng với hai đứa con của họ: Alexandra Ocheltree, 12 tuổi, và Mackenzie Ocheltree, 9 tuổi.

Được biết, Truong và Ocheltree đã đối mặt với một loạt các thách thức tài chính ngày càng leo thang trong vài năm qua, The Standard đã tìm hiểu các hồ sơ công cộng và các tài khoản từ đối tác đã tiết lộ một chuỗi các doanh nghiệp thất bại, việc ngôi nhà của gia đình bị tịch thu và một số nợ chưa thanh toán ngày càng tăng mà có vẻ như đang vượt tầm kiểm soát.

Người dân thắp hương trước cửa nhà

Paul Bleeg, một đối tác về thuế đã nghỉ hưu tại công ty kế toán EisnerAmper, cho biết Truong là khách hàng của ông trong khoảng 15 năm và mô tả cô là một "doanh nhân rất đầy năng lượng và thành công".

Ông nói rằng Truong đã mua một doanh nghiệp tháo dỡ ô tô trước khi chuyển sang sửa chữa xe hơi châu Âu và tái thương hiệu thành Zentrum Motors. Sau đó, cô và Ocheltree đã điều hành các quán cà phê và một cửa hàng rượu.

Bleeg đã chuẩn bị bản khai thuế cho cặp vợ chồng cho đến khoảng năm năm trước, khi họ ngừng thanh toán hóa đơn và "mất liên lạc".

"Cô ấy đã quá hạn vài năm trong việc thanh toán cho chúng tôi. Tôi nhận được thông báo từ cấp trên rằng tôi không thể làm thêm việc cho cô ấy nữa," ông nói.

Hàng xóm mô tả họ là một gia đình hạnh phúc điển hình, dù có chút kín đáo.

Bloom, người sống cách gia đình vài dãy nhà, đã thấy xe cảnh sát trước ngôi nhà và đã dành cả buổi tối để lướt các trang tin tức và mạng xã hội để tìm lời giải đáp.

"Họ là một gia đình hoàn toàn ấm áp, bình thường từ những gì tôi có thể thấy," Bloom nói. "Những gì đã xảy ra thật sự bi thảm và kinh khủng."

Nguồn: Yahoo News