Phát hiện gần 1,7 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc chuẩn bị tuồn ra quán ăn vỉa hè ở Hà Nội

Chiều 9/10, Đội 4 – Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra một kho hàng tại ngõ 16 phường Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gần 1,7 tấn xúc xích, được đóng trong túi bóng, in nhãn mác nước ngoài nhưng không có tem phụ tiếng Việt, không có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng hay an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn xúc xích không rõ nguồn gốc.

Theo ước tính, lô hàng có tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng. Điều đáng nói, đây là loại xúc xích được dùng phổ biến cho món “xúc xích nướng đá” – món ăn đường phố giá rẻ, hấp dẫn nhiều học sinh, sinh viên và giới trẻ.

Chủ lô hàng được xác định là P.T.S. (sinh năm 1980, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Người này khai đã thu mua xúc xích qua mạng xã hội, sau đó phân phối cho các đầu mối tại Hà Nội và các tỉnh lân cận thông qua kênh online.

Báo Tiền Phong dẫn lời một cán bộ Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) cho biết: “Những sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm định có thể gây ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.” Hiện, toàn bộ số hàng vi phạm đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Toàn bộ số thực phẩm vi phạm đã được thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các quán ăn vỉa hè, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ – nơi thường sử dụng nguyên liệu không rõ xuất xứ do giá thành rẻ. Lực lượng chức năng kêu gọi người dân chỉ nên mua và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận an toàn, đồng thời tố giác các hành vi buôn bán hàng thực phẩm không đảm bảo chất lượng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ẩn họa từ món ăn quen thuộc

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, xúc xích không rõ nguồn gốc thường không được bảo quản đúng quy trình lạnh, dễ bị nhiễm vi sinh vật, nấm mốc hoặc vi khuẩn gây bệnh như Salmonella và E.coli.

Đặc biệt, các loại xúc xích trôi nổi trên thị trường có thể chứa phụ gia, phẩm màu và chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép, gây ra nhiều nguy cơ sức khỏe như ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, tổn thương gan – thận, và về lâu dài tăng nguy cơ ung thư nếu sử dụng thường xuyên.