Phát hiện chiếc tủ lạnh vứt ở bờ con kênh, người đàn ông giật mình khi mở ra xem, khởi nguồn bí ẩn 27 năm mới có lời giải

Theo The Guardian, một người phụ nữ được tìm thấy đã chết bên trong tủ lạnh mới đây đã được xác định danh tính sau 27 năm. Cô chính là Amanda Lynn Schumann Deza, một bà mẹ 3 con mà cảnh sát cho biết cô chưa bao giờ được báo cáo mất tích.

Chuyện bắt đầu vào tháng 3 năm 1995, một thanh niên - trong nhóm người nhặt rác - đang tìm kiếm đồ tái chế dọc theo một con kênh ở phía Bắc bang California thì tình cờ nhìn thấy một chiếc tủ lạnh cũ rỉ sét bị vứt chỏng chơ trên bờ, một phần đã ngập dưới nước.

Sau 27 năm, danh tính người phụ nữ trong chiếc tủ lạnh mới được xác định.

Khi người đàn ông mở ra thì phát hiện thi thể một người phụ nữ bị trói 2 tay và bịt miệng đã bị phân hủy. Các nhà điều tra từ Văn phòng Cảnh sát quận San Joaquin xác định rằng nạn nhân là một phụ nữ từ 29 đến 41 tuổi với mái tóc vàng hơi hung đỏ, có thể đã chết khoảng 6 tháng trước khi được phát hiện.



Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, không có bất cứ người mất tích nào được báo cáo vào thời điểm đó.

Về nguyên nhân cái chết, các nhà điều tra xác định cô tử vong do tác động lực mạnh từ bên ngoài. Dù đã đi đến bước điều tra đó nhưng cảnh sát vẫn không thể xác định được danh tính nạn nhân, đồng nghĩa với việc bỏ lọt kẻ gây ra vụ việc tàn nhẫn này.

Tờ The Guardian cho hay, trong suốt 27 năm qua, vụ án đã khiến các nhà điều tra án mạng ở quận San Joaquin, phía đông khu vực Vịnh San Francisco phải bối rối. Một số thám tử đã dành cả sự nghiệp của mình để cố gắng xác định danh tính người phụ nữ nhưng bất thành. Người ta gọi vụ án bí ẩn này là “'Lady in the fridge” (Quý cô trong tủ lạnh).

Bước đột phá nhờ công nghệ ADN

Mãi cho tới gần đây, văn phòng cảnh sát quận San Joaquin đã công bố một bước đột phá lớn trong vụ án "đóng băng" suốt gần 3 thập kỷ. Theo đó, họ tuyên bố đã xác định được danh tính nạn nhân nhờ vào công nghệ ADN và nghiên cứu phả hệ.

Patrick Withrow, cảnh sát trưởng quận San Joaquin cho biết: “Với trái tim tràn đầy hy vọng, tôi xin thông báo rằng chúng tôi đã xác định được danh tính của một phụ nữ trẻ được tìm thấy cách đây 27 năm. Cô ấy bị sát hại và vứt xác trong quận của chúng ta. Tên cô ấy là Amanda Lynn Schumann Deza".

Hình ảnh Amanda Lynn Schumann Deza khi còn sống.

Năm 2022, các nhà điều tra từ quận San Joaquin đã liên lạc với Othram Forensics, một công ty có trụ sở tại bang Texas (Mỹ), chuyên sử dụng phả hệ pháp y để hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật phá giải các vụ án. Các nhà nghiên cứu ở Othram đã sử dụng xương của người phụ nữ để phát triển hồ sơ ADN. Sau đó chuyển thông tin cho các nhà phả hệ pháp y nhằm tìm những người thân của cô. Những dữ liệu đã dẫn dắt các thám tử của văn phòng cảnh sát đến danh tính mẹ và con gái của nạn nhân.



Những người phụ nữ đó đã gửi mẫu ADN và khi so sánh với nạn nhân thì trùng khớp. Cuối cùng, cảnh sát trưởng quận San Joaquin Patrick Withrow đã phát đi thông báo “Quý cô trong tủ lạnh” chính là Amanda Lynn Schumann Deza.

Chết không ai hay?

Amanda được xác định qua đời ở tuổi 29, khi ấy cô đã có chồng và 3 con. Vào thời điểm mất tích năm 1994, cô đã bị tách khỏi gia đình.

Người ta nhìn thấy Amanda lần cuối tại một khu chung cư vô danh ở Napa cùng với một người đàn ông mà cô gặp tại một cơ sở cai nghiện. Danh tính người đàn ông đó không được xác định. Các nhà điều tra của văn phòng cảnh sát quận San Joaquin cho biết không có báo cáo về người mất tích nào được gửi đến cơ quan này, nhưng gia đình Amanda đã tự tìm kiếm cô. Vậy nên việc Amanda tử vong gia đình cô cũng không hay biết.

"Chúng tôi đã nói chuyện với một số thành viên trong gia đình và họ rất biết ơn vì chúng tôi đã xác định được danh tính, nhưng họ rất thận trọng", cảnh sát Withrow nói.

"Rõ ràng là họ bị sốc trước tin này, nhưng họ cũng hy vọng chúng tôi có thể đưa ra một số giải pháp cho họ".

Veronica Tovar và mẹ cô, Amanda Schumann Deza.

Bước đột phá trong vụ án được thực hiện với sự giúp đỡ của con gái nạn nhân, Veronica Tovar, người đã đóng góp một mẫu ADN để xác nhận rằng hài cốt là của mẹ cô.



Tovar, người bị đuổi khỏi nhà mẹ đẻ năm 3 tuổi, chỉ có một số ký ức nhỏ về Amanda. Cô đã dành nhiều năm tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với mẹ mình, người mà cô nhớ là rất ngọt ngào và luôn tràn đầy yêu thương.

“Tôi đã sống những năm tháng thiếu vắng mẹ mà không biết chuyện gì đã xảy ra”, người phụ nữ 34 tuổi nói. “Bà ấy đã ra đi và tôi không bao giờ biết tại sao. Tôi nghĩ rằng bà ấy vừa rời bỏ chúng tôi. Tôi cảm thấy bị bỏ rơi".

Tovar không biết tại sao cô và các anh chị em khác của cô không được mẹ chăm sóc. Cô ấy biết rằng Amanda muốn các con ở cùng nhau và cuối cùng cả 3 được đưa vào cùng một nhà nuôi dưỡng.

“Tôi biết mẹ rất yêu chúng tôi dù không ở đây. Cảm giác đó không bao giờ biến mất trong tôi. Mẹ đã làm hết sức có thể với những gì bà ấy có”, Tovar nói.

Amanda được cho là đã sống ở Napa, Oakley và Delta trong những năm trước khi cô qua đời. Các nhà điều tra không nêu tên bất kỳ người nào có liên quan trong vụ án. Danh tính nạn nhân đã được xác định, bước tiếp theo cảnh sát sẽ truy lùng kẻ giết người.

“Vụ án này còn lâu mới khép lại, và công lý vẫn được thực thi”, luật sư Ron Freitas của quận San Joaquin cho biết trong một cuộc họp báo hôm 23/2. “Tôi mong muốn truy tố đến mức án tối đa cho kẻ hèn nhát đã thực hiện hành vi ghê tởm này”.