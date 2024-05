Phát hiện chất gây ung thư trong gia vị Ấn Độ bán ở nhiều quốc gia

Tháng trước, Hong Kong (Trung Quốc) đã đình chỉ bán 3 hỗn hợp gia vị dùng để nấu cà ri cá của hai công ty Ấn Độ là MDH và Everest. Singapore cũng yêu cầu thu hồi, cảnh báo các sản phẩm này chứa hàm lượng ethylene oxit cao, không thích hợp cho con người sử dụng và có nguy cơ gây ung thư nếu ăn uống hoặc tiếp xúc lâu dài.

Các sản phẩm của MDH và Everest không chỉ phổ biến ở Ấn Độ mà còn được bán ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.

Sau khi các cơ quan quản lý thực phẩm Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore ban hành lệnh thu hồi các loại gia vị Ấn Độ được bán bởi các thương hiệu nổi tiếng là Everest và MDH, một báo cáo gần đây của châu Âu đã tiết lộ dữ liệu gây sốc về các sản phẩm gia vị Ấn Độ được tiêu thụ phổ biến ở khu vực này.

Theo báo cáo do Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu công bố ngày 23/4/2024, ethylene oxit (RD) là chất không được phê duyệt ở EU. Tuy nhiên, trong số 2026 mẫu gia vị được phân tích hàm lượng ethylene oxit, ở 47 mẫu bất kỳ, MRL (mức dư lượng tối đa) đã vượt quá 2,3%. Trong đó, 6 mẫu là nghệ từ Ấn Độ, 5 mẫu ớt từ Ấn Độ và Uganda… Do dư lượng ethylene oxit được báo cáo vẫn còn đáng kể trong các mẫu kiểm tra, Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu khuyến nghị giám sát mức ethylene oxit phù hợp với Quy định kiểm soát chính thức của EU.

Ngày 2/5, Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm Ấn Độ (FSSAI) cho biết đã yêu cầu kiểm tra tất cả các công ty sản xuất gia vị trên toàn quốc. Đây là động thái mở rộng hoạt động kiểm tra trong lĩnh vực này ở Ấn Độ khi các cơ quan quản lý toàn cầu đang tiến hành điều tra 2 thương hiệu gia vị nổi tiếng MDH và Everest.

FSSAI đã yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra tất cả các doanh nghiệp sản xuất gia vị dạng bột, trong đó tập trung vào các công ty sản xuất bột cà ri và gia vị hỗn hợp được bán trong nước và nước ngoài.

Theo FSSAI, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu sản phẩm để phân tích xem công ty có tuân thủ quy định về chất lượng và an toàn hay không, đặc biệt là hàm lượng ethylene oxide, chất bị cấm sử dụng ở Ấn Độ, và sẽ triển khai các hành động thích hợp.

Mặc dù vậy, hai công ty MDH và Everest vẫn khẳng định sản phẩm của họ an toàn.

Ấn Độ là nước xuất khẩu, sản xuất và tiêu thụ gia vị nhiều nhất thế giới. Thị trường gia vị nội địa của nước này được định giá 10,44 tỷ USD năm 2022, theo hãng nghiên cứu thị trường Zion Market Research.