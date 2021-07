Phát hiện nhiều ca dương tính ở Cơ sở cai nghiện Bố Lá: 21 y, bác sĩ đến điều trị cho các bệnh nhân

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM chiều nay cho biết trên Thanh niên online, Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá (xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đã phát hiện 587 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua test nhanh kháng nguyên. Trong đó có 514 học viên và 73 nhân viên.

Theo ông Tấn, đêm qua, 21 y, bác sĩ của Bệnh viện Nhân ái tỉnh Bình Phước đến Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá để hướng dẫn, trực tiếp điều trị cho các học viên, nhân viên của cơ sở.

Ghi nhận của báo Bình Dương cho hay, trong đoàn y bác sĩ đến Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá, có 6 thành viên thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Theo kế hoạch thì đoàn hơn 20 người sẽ ở lại cơ sở theo dõi, điều trị cho toàn bộ học viên đến khi hoàn tất công tác điều trị các ca bệnh.

"Đến sáng cùng ngày, tình hình các ca F0 tại cơ sở cai nghiện cả học viên và cán bộ, nhân viên sức khoẻ đều ổn định, không có những biến chứng bất thường hay chuyển nặng phải chuyển viện điều trị”, báo Bình Dương dẫn lời đại diện Cơ sở cai nghiện Bố Lá.



Còn Thượng tá Bồ Văn Cúc, Trưởng Công an huyện Phú Giáo cho nguồn trên biết, tình hình an ninh trật tự tại khu vực ổn định, các học viên cũng như người dân quanh khu vực đều an tâm khi tình hình được kiểm soát, đội ngũ y, bác sĩ đã có mặt khẩn trương công tác xét nghiệm RT-PCR để sàng lọc, điều trị cho các ca bệnh.

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn chia sẻ với báo Thanh niên: "Tôi tin tưởng 7 ngày nữa, Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá sẽ trở lại bình thường, các học viên và thân nhân có thể yên tâm. Quan điểm của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM là mục tiêu con người và sức khỏe lên trên hết".



