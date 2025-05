Phát hiện 2 cơ sở kinh doanh thuốc tây không phép

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh thuốc hoạt động không phép

Ngày 28-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã phối hợp với Sở Y tế, Công an xã Quảng Tùng và Công an xã Quảng Phú kiểm tra hành chính hai cơ sở kinh doanh thuốc tây, thực phẩm chức năng do Phạm Thị Mỹ Linh (30 tuổi, trú xã Quảng Phú) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cả 2 cơ sở đều đang hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Cơ sở vật chất tại các điểm kinh doanh này không đáp ứng điều kiện bảo quản, lưu trữ theo quy định.

Đáng chú ý, tại hiện trường có hơn 5.000 sản phẩm thuốc tây và thực phẩm chức năng, trong đó gần 100 loại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa này đều bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Bước đầu, Phạm Thị Mỹ Linh thừa nhận hành vi kinh doanh không phép. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm về buôn lậu, hàng giả và xâm phạm sở hữu công nghiệp của Công an tỉnh Quảng Bình.