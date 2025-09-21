Phát bực vì Quỳnh Kool

Preview tập 19 bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh tập trung vào mâu thuẫn của vợ chồng Lam (Quỳnh Kool). Sau biến cố mất con đầu lòng, Lam nhạy cảm, đổ lỗi cho chồng. Giữa hai người dần có khoảng cách, những tổn thương không thể chia sẻ khiến hôn nhân rạn nứt.

Ở tập 19, tình huống thú cưng của Lam đi lạc đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm. Lam hoàn toàn mất bình tĩnh, nói ra hết những ấm ức bấy lâu nay.

Lam cho rằng cô bị thai lưu cũng vì Toàn (Tô Dũng) không muốn có con. Cô chỉ trích chồng vô tâm, không ở bên mình lúc xảy ra biến cố.

“Cho đến khi con mất, anh có đau đớn gì đâu? Bây giờ con mất rồi thì tiền và công việc còn có ý nghĩa gì hay không. Trước khi cưới, anh đã hứa những gì, anh hứa chăm sóc, quan tâm, bảo vệ tôi. Nhưng khi tôi ở viện một mình, đau đớn cùng cực nhất, cần anh nhất thì anh đang ở đâu?”, Lam chất vấn.

Hôn nhân của Lam - Toàn đang ở bờ vực tan vỡ. Ảnh: Chụp màn hình.

Sau đó, Lam chia sẻ ý định ly hôn với Mỹ Anh (Phương Oanh) và Kim Ngân (Việt Hoa). Lam vẫn khăng khăng mất con là lỗi của Toàn, mặc cho bạn bè khuyên giải, cô đều bỏ ngoài tai. Thậm chí, Lam trách ngược bạn thân, cho rằng họ không tôn trọng ý kiến của cô, tự ti mình là gánh nặng của mọi người.

“Tại sao lúc nào mọi người cũng tự quyết định, lúc nào cũng muốn tôi phải thế này tôi phải thế kia. Tôi vô dụng thế à, tôi là gánh nặng của mọi người à?”, Lam trách Ngân.

Chỉ ít giờ đăng tải, preview tập 19 thu hút hàng triệu lượt xem. Hàng trăm bình luận bày tỏ bức xúc vì cách hành xử của nhân vật Lam. Theo kịch bản, Lam 30 tuổi, đã lập gia đình nhưng vô tư, nhõng nhẽo và hành động cảm tính. Thậm chí, cô quan tâm thú cưng hơn cả việc thấu hiểu, đồng cảm cho nỗi khổ tâm của bạn đời. So với bản gốc 30 chưa phải là hết , nhân vật của Quỳnh Kool còn nhiều hạn chế. Khán giả đề xuất thay đổi đường dây câu chuyện, không nên cho Lam - Toàn tái hợp vì đã quá ngán ngẩm nhân vật này.

“Xem phim từ đầu, tôi thấy mệt mỏi thay ông chồng”, “Xem nhân vật Lam áp lực thật”, “Phim này không có vai Lam chắc ít bị chê hơn”, “Lam không là gánh nặng của mọi người, Lam là gánh nặng của cả bộ phim”; “Xem bản Trung thì thấy thích, mà sao xem bản Việt thấy chán nhân vật này quá”, “Lam là gánh nặng của tất cả khán giả xem phim”, “Nên để Lam -Toàn ly hôn và đừng quay lại theo kịch bản gốc. Nhân vật bản Trung tính trẻ con kiểu chưa va chạm nhiều, chứ không đỏng đảnh như Lam. Diễn viên nhả chữ, nói không ngắt nghỉ, nghe rất mệt”, “Xem đến đây là tôi cũng phát bực với Lam rồi”… là một số bình luận của khán giả.

Trước đó, đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh chia sẻ anh áp lực khi dựng Gió ngang khoảng trời xanh là bộ phim mua kịch bản nước ngoài. Tuy nhiên, anh chỉ mượn tứ câu chuyện, không sao chép hoàn toàn bởi văn hóa hai quốc gia có sự khác biệt.

Lê Đỗ Ngọc Linh cho biết chủ đề về tuổi 30 không hề mới, nhưng anh mong muốn mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác biệt. Anh muốn khắc họa một thế hệ phụ nữ tuổi băm không còn bị gò bó bởi những định kiến hay lề thói cũ. Họ là những người phụ nữ dám lựa chọn con đường của riêng mình, dù có thể đi ngược lại với những kỳ vọng hay khuôn mẫu của xã hội.