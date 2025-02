Mới đây, mạng xã hội xuất hiện video ô tô GATZ 66 chở người trên thùng xe đi ngắm hoa mận. Sự việc diễn ra tại thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Hình ảnh ô tô chở khách trên thùng.

Theo Công an thị xã Mộc Châu, ô tô trong clip của gia đình anh H.A.P. (28 tuổi, ngụ xã Chiềng Hắc). Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Mộc Châu đã mời anh P. đến cơ quan công an làm việc.

Anh P. cho biết ô tô GATZ 66 gia đình anh sở hữu gần 30 năm. Trước đây, gia đình dùng xe này để vận chuyển, làm kinh tế gia đình. Dù biết là xe đã hết niên hạn sử dụng nhưng là vật kỷ niệm nên gia đình thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng và không tham gia giao thông.

Ngày 9-2, một đoàn khách du lịch lên tham quan, hiếu kỳ về chiếc xe và có ngỏ ý muốn anh P. chở đi một đoạn để thử cảm giác mới lạ. Anh nhận lời chở đi một đoạn đường, không nghĩ việc làm trên lan truyền nhiều trên mạng xã hội.

Độc giả Báo Người Lao Động thắc mắc sử dụng ô tô hết niên hạn như tình huống trên thì xử lý thế nào?

Liên quan nội dung trên, luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần, cho biết nếu ô tô hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn được dùng để lưu thông trên đường hoặc sử dụng dưới mục đích chở người hay chở hàng thì đều bị xử phạt hành chính, thu hồi xe và giam bằng lái theo quy định.

Thông tư số 58/2020 của Bộ Công an về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cơ quan quản lý đăng ký xe có trách nhiệm thông báo cho chủ xe đã hết niên hạn về việc thu hồi đăng ký, biển số xe.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, chủ xe phải tự giác nộp lại. Nếu chủ xe không tuân thủ, cơ quan đăng ký thu hồi trên hệ thống đăng ký xe và thông báo cho công an các đơn vị, địa phương.

Căn cứ danh sách ô tô hết niên hạn sử dụng do cơ quan đăng ký xe cung cấp, công an cấp xã/phường nơi chủ xe cư trú thông báo, tiến hành thu hồi đăng ký, biển số xe và gửi cho cơ quan quản lý đăng ký xe.

Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, trường hợp chủ phương tiện không chấp hành việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số sẽ bị phạt 2-4 triệu đồng (chủ xe cá nhân) và 4-8 triệu đồng (chủ xe là tổ chức).

Trường hợp xe đã hết niên hạn tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện bị phạt 4-6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1-3 tháng và tịch thu phương tiện.