Đi photo giấy tờ để ly hôn, cô gái bị nhóm người rạch mặt: Vết thương sâu ở mặt dài 8cm

Nạn nhân là chị N.T.N.Y. (22 tuổi, ngụ tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

Theo tờ Pháp luật TP.HCM, trưa 7/3, chị Y. điều khiển xe máy đi từ xã Phú Tân (huyện Châu Thành) qua xã Tân Thành (TP Ngã Bảy, Hậu Giang) để photo giấy tờ làm thủ tục ly hôn. Khi tới đoạn đường vắng, cô gái 22 tuổi bất ngờ bị ba người làm ngã xe rồi dùng dao lam rạch mặt.

Thượng tá Phan Văn Xuyên, Trưởng công an TP Ngã Bảy thông tin trên Tri thức trực tuyến, nạn nhân đã được đến TP Cần Thơ để điều trị, công an đang truy tìm nghi can gây ra vụ việc.



Ông khẳng định: "Sau khi giám định thương tích cho nạn nhân, nếu đủ yếu tố xử lý hình sự thì chúng tôi sẽ khởi tố vụ án".

Nạn nhân Y. kể trên Dân trí, chị và chồng có mâu thuẫn, xô xát nên quyết định ly hôn. Khi chị đi photo giấy tờ ly hôn để nộp cho tòa án thì bị nhóm người lạ hành hung. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, chị không có phòng bị, khi đó chị cố tìm cách chạy vào nhà người dân gọi điện cầu cứu.

"Sau khi bị hành hung, tôi bị đa chấn thương ở đầu, mặt, vết thương sâu ở mặt dài 8 cm do bị rạch bằng mảnh vỡ thủy tinh", chị kể với nguồn trên, đồng thời cho biết mình và chồng kết hôn năm 2018, có 1 con chung 2 tuổi.

