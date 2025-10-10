Tổng thống Macron thoát đề xuất luận tội tại Quốc hội Pháp (Ảnh: AFP)

Theo thông tin từ tờ báo hàng đầu nước Pháp Le Figaro, nghị quyết này được 104 nghị sĩ cánh tả ký tên ủng hộ, trong đó có đại diện của nhóm Xanh và nhóm Xã hội - Xã hội Liên kết. Tuy nhiên, trong phiên bỏ phiếu của Văn phòng Hạ viện - cơ quan chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Quốc hội, đề xuất đã không vượt qua vòng xét duyệt thủ tục.

Cụ thể, trong tổng số 20 thành viên tham dự, 5 người bỏ phiếu thuận, 10 phiếu chống và 5 phiếu trắng. Kết quả này đồng nghĩa với việc nghị quyết sẽ không được chuyển tiếp tới Ủy ban Luật pháp hay đưa ra toàn thể Quốc hội để tranh luận, qua đó chấm dứt tiến trình luận tội ngay từ đầu.

Theo Le Figaro, hai Phó Chủ tịch Quốc hội thuộc La France Insoumise, bà Nadege Abomangoli và Clemence Guette, đã bỏ phiếu ủng hộ việc đưa nghị quyết ra thảo luận. Quan điểm này cũng được chia sẻ bởi các nghị sĩ của đảng Xanh và đảng Xã hội. Ngược lại, liên minh cầm quyền của Tổng thống Macron đồng loạt bỏ phiếu chống, trong khi đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia chọn bỏ phiếu trắng, cho thấy sự thận trọng về mặt chiến thuật chính trị.

Động thái bác bỏ đề xuất luận tội diễn ra giữa lúc nền chính trị Pháp đang trong giai đoạn bất ổn sâu sắc. Trước đó không lâu, ông Sebastien Lecornu đã đệ đơn từ chức Thủ tướng lên Tổng thống Macron - chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi nhậm chức.

Hôm 8/9, Quốc hội Pháp cũng đã thông qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ do ông Francois Bayrou đứng đầu. Nghị quyết này được 194 trong tổng số 364 nghị sĩ thông qua, bao gồm toàn bộ các đảng đối lập, từ cánh tả tới cực hữu, cùng lên tiếng phản đối chính sách điều hành của Điện Elysee.

Theo giới quan sát, việc nghị quyết luận tội bị bác bỏ là điều đã được dự đoán trước, do thành phần hiện tại của Văn phòng Hạ viện vẫn nằm trong tầm ảnh hưởng của liên minh cầm quyền trung dung. Tuy nhiên, số lượng ủng hộ đáng kể từ phe đối lập phản ánh mức độ chia rẽ chính trị ngày càng sâu sắc trong Quốc hội Pháp.

Hiến pháp Pháp (Điều 68) cho phép luận tội Tổng thống nếu "phản bội trọng trách" nhưng để tiến trình này được khởi động, cần sự chấp thuận của cả hai viện và đa số đặc biệt. Việc đề xuất bị chặn ngay ở giai đoạn thủ tục cho thấy khả năng luận tội ông Macron gần như không thể trong bối cảnh hiện tại.