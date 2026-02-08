Phản ứng của Đình Bắc khi bị Trường Giang khuyên "tập trung đá bóng đi, bớt đi mấy cái này lại”

Mới đây, Trường Giang và Đình Bắc có dịp hội ngộ tại giải thưởng We Choice. Tại sự kiện này, Trường Giang là khách mời trao giải, còn Đình Bắc đến để nhận một giải thưởng. Cả hai xuất hiện bảnh bao, ngồi cạnh nhau và trò chuyện vui vẻ.

Đáng chú ý, trong lúc trò chuyện với đàn em, Trường Giang khuyên Đình Bắc: "Tập trung bóng đá đi, lần sau bớt đi mấy cái này lại". Đình Bắc đáp lời đàn anh: "Dạ đội bắt đi chứ em không muốn đi, đây là hình ảnh của đội".

Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi của Trường Giang và Đình Bắc được lan truyền trên mạng xã hội và lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, gây nên một cuộc tranh luận sôi nổi.

Người nói Trường Giang kém tế nhị, người bình luận rằng nam danh hài khuyên vậy vì sợ đàn em nổi tiếng hơn mình. Tuy nhiên cũng có không ít bình luận của cư dân mạng bảo vệ nam nghệ sĩ.

Trường Giang và Đình Bắc tại sự kiện.

Một cư dân mạng viết: " Tôi thấy ông Giang hơi thẳng, thô thô chứ ông ấy khuyên đúng. Ông ấy là người trải đời rất lâu trong showbiz rồi, lại còn có địa vị cao nữa.

Cầu thủ mà dính vô showbiz nhiều cũng không tốt. Chắc ông ấy cũng quý Đình Bắc nên mới khuyên vậy, nói chung cũng có ý tốt thôi ".

Đa số đều đồng tình với Trường Giang. " Người ta cũng khuyên chân thành thôi. Nghe hay không là do quyết định của mình. Cứ nhìn những đàn anh đi trước xem, cứ dính vào showbiz là lại lùm xùm ồn ào. Rồi lúc đá thất thường thì bị mắng cũng nặng nề hơn lúc trước.

Còn bảo Trường Giang sợ Đình Bắc nổi hơn mình nên cản thì cũng hài. Ngành nghề khác nhau. Có thể trong làng thể thao, Đình Bắc nổi bật thật, chứ trong showbiz để đạt được vị thế như Trường Giang cũng đâu phải đơn giản ".

Cuộc trò chuyện của Trường Giang và Đình Bắc gây chú ý trên mạng xã hội.

Một cư dân mạng khác cũng bày tỏ: " Nói đúng mà nhiều người cứ phán cầu thủ mà suốt ngày đi sự kiện làm như là ngôi sao showbiz vậy. Rồi tới khi Đình Bắc đá tệ ở giải thì lại mắng em nó lên bờ xuống ruộng.

N ói thật thì nếu Đình Bắc tới giải quan trọng mà không tỏa sáng thì thế nào cũng bị mắng là do bận đi sự kiện thế này thế kia, nổi tiếng rồi nên không cần đá bóng"