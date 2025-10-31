Phẫn nộ thảm sát kinh hoàng tại Sudan, hàng trăm người "bị giết" trong bệnh viện

Mạng lưới Bác sĩ Sudan (SDN) ngày 29-10 cho hay các vụ thảm sát kinh hoàng diễn ra sau khi RSF chiếm được El Fasher – thành trì cuối cùng của quân đội Sudan ở vùng Darfur.

"Đây là một cuộc diệt chủng thực sự" – SDN nói với Al Jazeera và nhấn mạnh - "Các vụ thảm sát hôm nay chỉ là phần nối dài của bi kịch hơn một năm trước khi hơn 14.000 thường dân bị giết bởi bom đạn, đói khát và xử tử phi pháp".

SDN mô tả các vụ tấn công mà RSF thực hiện "mang tính hệ thống và có chủ đích".

Sudan đang đối diện với cuộc khủng hoảng nhân đạo khủng khiếp do nội chiến. Ảnh: X

Hình ảnh vệ tinh mới do Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Nhân đạo (HRL) của Đại học Yale (Mỹ) công bố cho thấy nhiều vật thể có kích thước tương đương thi thể người cùng những vùng đất chuyển màu đỏ sẫm xuất hiện chỉ trong 48 giờ ở El Fasher.

Cuộc nội chiến giữa RSF và quân đội Sudan bùng phát từ tháng 4-2023 đã cướp đi sinh mạng hàng chục ngàn người và khiến hơn 12 triệu dân phải rời bỏ nhà cửa.

TP El Fasher thất thủ hôm 27-10 sau 17 tháng bị bao vây, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại nguy cơ Sudan bị chia cắt một lần nữa, hơn 10 năm sau khi Nam Sudan tuyên bố độc lập.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay hơn 460 người đã bị giết tại Bệnh viện Sản Saudi ở El Fasher - cơ sở y tế duy nhất hiện còn hoạt động một phần tại Darfur.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ "kinh hoàng và phẫn nộ sâu sắc", đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay mọi hành vi tấn công vào cơ sở y tế.

SDN khẳng định các tay súng RSF "lạnh lùng sát hại tất cả những ai có mặt trong bệnh viện kể cả bệnh nhân, người thân, bác sĩ và nhân viên y tế".

Al Jazeera dẫn các video trên mạng xã hội cho biết lực lượng RSF "nổ súng vào dân thường đang chạy trốn" và "hành quyết bệnh nhân trong bệnh viện".

Chính phủ Sudan cáo buộc RSF tấn công tình nguyện viên trong nhà thờ Hồi giáo và nhân viên Hội Chữ thập Đỏ Sudan.

"Hơn 2.000 dân thường bị sát hại khi lực lượng RSF tràn vào El Fasher, tấn công cả trong nhà thờ và các cơ sở cứu trợ" – bà Mona Nour Al-Daem thuộc cơ quan cứu trợ nhân đạo của chính phủ Sudan cho biết.

Hàng loạt quốc gia trong khu vực gồm Ả Rập Saudi, Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan đồng loạt lên tiếng.

Ả Rập Saudi bày tỏ "quan ngại sâu sắc", kêu gọi RSF bảo vệ dân thường; Ai Cập yêu cầu ngừng bắn nhân đạo; Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar lên án "những hành vi tàn bạo chống dân thường" và kêu gọi đối thoại vì hòa bình.

Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) nói rằng hơn 28.000 người đã trốn khỏi El Fasher tới thị trấn Tawila cách 60 km, trong khi 260.000 người khác vẫn bị mắc kẹt. Họ đang trong tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và dịch vụ y tế.

WHO cho biết thành phố hiện đối mặt dịch tả lan rộng với hơn 270 ca nghi nhiễm và 32 ca tử vong, trong khi 46 nhân viên y tế đã thiệt mạng kể từ đầu năm.

Hình ảnh trẻ em cùng gia đình trú ẩn tại một địa điểm tập trung ở El Fasher, phía Bắc Darfur - Sudan vào tháng 8-2025. Ảnh: UNICEF

Tổ chức UNICEF cảnh báo "không một đứa trẻ nào an toàn" khi khoảng 130.000 trẻ em ở El Fasher đang đối diện nguy cơ bị bắt cóc, giết hại hoặc xâm hại tình dục. Cơ quan này yêu cầu lập tức ngừng bắn, mở hành lang nhân đạo và truy cứu trách nhiệm những kẻ gây ra tội ác.

Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) cũng xác nhận 5 nhân viên của họ bị giết ở bang Bắc Kordofan và kêu gọi bảo vệ nhân đạo cho dân thường.

"Tất cả tội ác phải được điều tra và công lý phải được thực thi" - Bà Denise Brown, người đứng đầu hoạt động nhân đạo của Liên hiệp quốc tại Sudan, kêu gọi.