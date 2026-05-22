Phan Đinh Tùng kiếm bao tiền từ MV "Khúc hát mừng sinh nhật"?

Phan Đinh Tùng vừa lên tiếng về tranh chấp xoay quanh ca khúc Khúc hát mừng sinh nhật cùng 5 album Hạt nhân, Tùng Chung, Tùng Thuận, Tùng Phong và Tùng Teen.

Doanh thu khủng từ ca khúc "Quốc dân"

Khúc hát mừng sinh nhật được Phan Đinh Tùng đăng trên kênh YouTube chính thức vào 2016 đến nay đạt hơn 300 triệu lượt xem. Đây cũng là sản phẩm có thành tích tốt nhất trên kênh của nam ca sĩ.

Bài Khúc hát mừng sinh nhật từng được dự đoán thu về số tiền lớn. Chưa kể, bài nhạc được sử dụng ở rất nhiều nơi như gia đình, hàng quán, văn phòng… Do đó, số tiền bản quyền thu về được dự đoán là không nhỏ. Tuy nhiên, nam ca sĩ từng chia sẻ số tiền anh nhận về từ bài nhạc thực tế không quá lớn và anh từ chối tiết lộ con số cụ thể.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bầu show Khắc Bình từng cho biết mức doanh thu từ YouTube hiện đã thay đổi đáng kể so với vài năm trước, đặc biệt với các MV sở hữu lượng xem lớn.

Theo ông, trong năm 2026, CPM (chi phí quảng cáo trên mỗi 1.000 lượt hiển thị) của YouTube đối với video âm nhạc dài dưới 6 phút dao động khoảng 1.000 USD cho mỗi một triệu lượt xem. Trong khi đó, vài năm trước, con số này chỉ ở mức khoảng 250-350 USD.

Tuy nhiên, CPM giữa các thị trường có sự chênh lệch đáng kể. Với thị trường Việt Nam, mức trung bình hiện vào khoảng 1.000 USD cho video dài từ 2 đến 3,5 phút đạt một triệu view. Tuy nhiên, đây không phải mức cố định. Doanh thu thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kênh phân phối, hệ thống network mà nghệ sĩ ký hợp đồng cũng như các điều khoản chia sẻ doanh thu giữa các bên. Vì vậy, hai MV có cùng lượt xem nhưng doanh thu nhận về vẫn có thể chênh lệch đáng kể.

Doanh thu từ bài hát Khúc hát mừng sinh nhật có thể cực lớn

Từ công thức trên, doanh thu của MV Khúc hát mừng sinh nhật của Phan Đinh Tùng với khoảng 300 triệu lượt xem có thể được ước tính ở mức lớn. Tuy nhiên, ông Khắc Bình nhấn mạnh đây chỉ là phép tính mang tính tham khảo.

Ông cho rằng con số cuối cùng còn liên quan trực tiếp tới hợp đồng giữa nghệ sĩ với network quản lý nội dung trên YouTube, tỷ lệ ăn chia doanh thu và nhiều điều khoản thương mại khác không được công khai.

Doanh thu bị tạm giữ

Ngày 21/5, Phan Đinh Tùng cho biết, trong nhiều năm qua, anh và ê-kíp đã lựa chọn im lặng với mong muốn mọi vấn đề được giải quyết trên tinh thần thiện chí. Tuy nhiên, do vụ việc kéo dài và chưa đạt được sự thống nhất cuối cùng giữa các bên liên quan, anh quyết định lên tiếng để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan và các quyền sở hữu trí tuệ đối với những sản phẩm âm nhạc gắn bó với sự nghiệp của mình.

Theo chia sẻ từ Phan Đinh Tùng, hiện tồn tại tranh chấp giữa anh với một số cá nhân, tổ chức liên quan đến việc xác lập, khai thác và quản lý quyền sở hữu trí tuệ của các tác phẩm nói trên. Những bất đồng này dẫn đến tranh chấp về quyền sở hữu, quyền khai thác thương mại và việc phân chia doanh thu trên nhiều nền tảng nhạc số quốc tế trong thời gian dài.

Đáng chú ý, nam ca sĩ cho hay, doanh thu quảng cáo phát sinh từ video âm nhạc “Khúc hát mừng sinh nhật” trên kênh YouTube chính thức của anh từng được hệ thống nền tảng và đơn vị phân phối tạm thời ghi nhận cho phía liên quan trong quá trình phát sinh tranh chấp.

Sau quá trình khiếu nại và cung cấp hồ sơ pháp lý, một số quyền sở hữu trí tuệ liên quan đã được khôi phục. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho hay, vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Doanh thu liên quan đến các tác phẩm đang được một số nền tảng và hệ thống phân phối tạm thời lưu giữ nhiều năm để chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền hoặc phán quyết có hiệu lực pháp luật.

Phan Đinh Tùng khẳng định, anh tôn trọng quá trình xem xét của các cơ quan chức năng và sẽ tiếp tục phối hợp theo đúng quy định pháp luật để vụ việc được giải quyết khách quan, minh bạch. Đồng thời, nam ca sĩ cho biết, anh đã nhiều lần chủ động trao đổi và thể hiện thiện chí đối thoại nhằm tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhưng chưa đạt được kết quả cuối cùng.

Nam ca sĩ cũng cho biết thêm, nếu các vấn đề tồn đọng tiếp tục không đạt được hướng giải quyết phù hợp, anh sẽ tiến hành các bước pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.