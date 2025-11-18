Phạm nhân chĩa súng bỏ trốn ngay trước tòa án ở Campuchia

Vụ việc kịch tính này xảy ra trong khuôn viên Toà án tỉnh Svay Rieng – Campuchia sáng 18-11, theo báo Khmer Times.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy khi chiếc ô tô chở phạm nhân dừng tại bãi đậu xe của tòa án, một phạm nhân vừa bước xuống thì được một phụ nữ đội nón lưỡi trai, giả vờ đứng chờ sẵn, tiếp cận và trao cho hắn một khẩu súng ngắn.

Khoảnh khắc người phụ nữ đưa súng cho phạm nhân. Ảnh: Khmer Times

Phạm nhân cầm súng chĩa vào lực lượng áp giải. Ảnh: Khmer Times

Nhận được "hàng nóng", người này lập tức chĩa súng đe dọa lực lượng áp giải, buộc họ phải lùi lại. Lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn, hắn cùng 1 nhóm tù nhân khác bỏ chạy khỏi cổng tòa án, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn ngay trước mắt lực lượng chức năng.

Cả nhóm tháo chạy ra khỏi cổng Toà án tỉnh Svay Rieng vào lúc 8 giờ 53 phút sáng 18-11. Ảnh: Khmer Times

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên nhiều câu hỏi về quy trình an ninh tại khu vực xét xử của Toà án tỉnh Svay Rieng.

Nguồn tin từ lực lượng an ninh tỉnh Svay Rieng cho biết phạm nhân nói trên bị nghi là "ông trùm" của 1 đường dây cờ bạc trực tuyến.

Tuy nhiên, cuộc trốn chạy táo tợn không kéo dài lâu. Phạm nhân này đã nhanh chóng bị lực lượng cảnh sát truy đuổi, khống chế và bắt giữ lại.

Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ được phạm nhân bỏ trốn. Ảnh: Khmer Times

Cảnh sát Campuchia cũng thu giữ chiếc ôtô được nhóm đồng phạm sử dụng trong kế hoạch giải cứu.

Nhà chức trách xác nhận đang mở rộng truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời rà soát các lỗ hổng an ninh sau vụ việc.

Vụ phạm nhân có vũ trang "đánh tháo" ngay tại khuôn viên tòa án được đánh giá là nghiêm trọng, cho thấy mức độ liều lĩnh của các băng nhóm tội phạm xuyên biên giới.

Giới chức Campuchia đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.