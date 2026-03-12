Pha lập công của Vạn Sự vào đề cử bàn thắng đẹp nhất vòng bảng Asian Cup nữ 2026

Vạn Sự với cú đúp bàn thắng ở trận ra quân gặp đội tuyển Ấn Độ.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách các bàn thắng đẹp nhất vòng bảng giải AFC Women’s Asian Cup 2026 để người hâm mộ bình chọn. Đáng chú ý, tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự của đội tuyển Việt Nam góp mặt trong danh sách đề cử với pha lập công ấn tượng vào lưới đội tuyển bóng đá nữ Ấn Độ.

AFC đã mở cuộc bình chọn cho bàn thắng yêu thích nhất cho người hâm mộ tham gia từ những đề cử là các bàn thắng đẹp tại vòng bảng. Trong số các bàn thắng được đề cử, pha lập công của tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự nhận được nhiều sự chú ý. Ở trận ra quân bảng C, chân sút này đã ghi bàn mở tỷ số bằng cú bấm bóng kỹ thuật trong vòng 16m50, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ để giúp Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Ấn Độ.

Cầu thủ đang thuộc biên chế đội Hà Nội luôn tạo dấu ấn kể từ khi được trao suất đá chính từ SEA Games 33. Ảnh: VFF

Màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo sinh năm 2001 không chỉ mang về 3 điểm quan trọng cho đội tuyển nữ Việt Nam trong ngày ra quân, mà còn giúp cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật của vòng bảng giải đấu năm nay.

Việc góp mặt trong cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất vòng bảng tiếp tục khẳng định dấu ấn chuyên môn của Ngân Thị Vạn Sự tại đấu trường châu lục, đồng thời mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.