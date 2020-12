Phá đường dây mua bán pháo Tết cực lớn, bắt 12 đối tượng, thu giữ 2,3 tạ pháo

Thiếu tá Đặng Văn Đức - Trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, Công an huyện này vừa phối hợp với Công an huyện Đức Thọ, Hương Sơn và phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phá 2 đường dây buôn bán, tàng trữ hàng cấm, bắt 12 đối tượng, thu giữ hơn 2,3 tạ pháo.



Trước đó, vào ngày 18/12, công an huyện Can Lộc phát hiện Nguyễn Văn Q. (17 tuổi, trú huyện Đức Thọ) và Đậu Ngọc A. (17 tuổi, trú huyện Đức Thọ) đang vận chuyển 5,6kg pháo đi trên đường xã Thường Nga (Can Lộc).

3 đối tượng theo thứ tự Quân, Tình, Tuấn tại cơ quan công an.

Làm việc với công an, Q. và A. khai vừa mua pháo này tại nhà của Đinh Văn Quân (SN 1975, trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ).

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quân, công an thu giữ 2,8kg pháo. Ngoài ra, khám xét căn nhà hàng xóm của Quân, công an thu giữ thêm 25,2kg pháo. Số pháo này là của Quân mua rồi về cất giấu bên nhà hàng xóm (nhà không có người ở) chờ bán.

Tiến hành mở rộng điều tra, công an đã bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây mua bán pháo này gồm: Trần Xuân Tình (SN 1975, trú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ; Phan Thanh Tuấn (SN 1990, trú tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn) và Đậu Xuân Vinh (SN 1977, trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ).

Tang vật hơn 115kg pháo các loại được thu giữ.

Khám xét tại nhà, nơi làm việc của 3 đối tượng này, công an thu giữ 81,7kg pháo.

Khoảng 18h30' ngày 19/12, Công an huyện Can Lộc tiếp tục triệt phá thêm 1 đường dây mua bán pháo.

Cụ thể, thời điểm này công an bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ pháo gồm: Nguyễn Xuân Tiến (SN 1983), Lê Thành Đạt (SN 2003), Bùi Sỹ Thắng (SN 2003) và Bùi Văn Diện (SN 2004) cùng trú tại tại xã Thuần Thiện (Can Lộc).

Tại nhà Nguyễn Xuân Tiến, công an thu giữ 47,2 kg pháo và thu giữ trên người Lê Thành Đạt 2,8 kg pháo.

3 đối tượng theo thứ tự Phong, Nga, Tiến cùng tang vật là 118kg pháo tại cơ quan công an.

Từ lời khai của Tiến, công an tiến hành khám xét nhà của Nguyễn Viết Phong (SN 1990, trú xã Thuần Thiện), thu giữ 60kg pháo. Phong khai số pháo này mua của một người không quen biết tại tỉnh Quảng Bình về bán kiếm lời.

Chiều ngày 20/12, Võ Văn Nga (SN 1982, trú tại xã Tùng Lộc, Can Lộc) đến cơ quan Công an huyện Can Lộc đầu thú về hành vi tàng trữ pháo trái phép, giao nộp 8 kg pháo và khai nhận đã mua số pháo trên của Nguyễn Xuân Tiến.

Hiện Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Viết Phong, Võ Văn Nga, Đinh Văn Quân, Trần Xuân Tình và Phan Thanh Tuấn để tiếp tục điều tra điều tra mở rộng vụ án.