Phá đường dây ma tuý thu 30 bánh heroin, 60 ngàn viên thuốc lắc ở Sài Gòn

Ngày 2/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04), Bộ Công an phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04), Công an TPHCM; Công an TP Thủ Đức vừa triệt phá thành công 1 đường dây mua bán vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma tuý lớn từ Campuchia về TPHCM.



Ngày 29/4, trinh sát các đơn vị đã bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma tuý. Công an lập biên bản, đưa về trụ sở lấy lời khai.

Tang vật ma tuý thu giữ trước đó.

Quá trình điều tra, nhiều tổ công tác đã tiến hành ập vào nhiều địa điểm ở TP Thủ Đức và TP HCM. Qua đó, công an thu giữ hơn 30 bánh heroin cùng 60 ngàn viên ma tuý tổng hợp (thuốc lắc) cùng nhiều tang vật khác.

Qua điều tra, công an xác định đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Campuchia về TPHCM để tiêu thụ với số lượng lớn.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.