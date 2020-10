Phá đường dây ma túy khủng ở Sài Gòn, bắt giữ hơn 10 người cùng 100kg ma túy

Sáng 27/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công An, Công an các quận huyện ở TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh triệt phá đường dây ma túy khủng trên địa bàn.



Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, tịch thu hơn 100kg ma túy các loại, bắt giữ hơn 10 người có liên quan đến vụ án.

Qua quá trình nắm địa bàn, cơ quan chức năng phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nên đã lập chuyên án theo dõi, đấu tranh.

Ngày 22/10, ban chuyên án đã đồng loạt kiểm tra các địa điểm của sào huyệt ma túy này, thu giữ hơn 100kg ma túy và các đối tượng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ.