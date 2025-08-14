HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phá cửa kính cứu 5 người trong vụ cháy nhà giữa đêm ở Đà Nẵng

Hải Định |

5 người trong một gia đình vừa được cứu thoát khỏi một vụ cháy giữa đêm tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Sáng 14-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết thông tin trên.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 13-8, tại ngôi nhà 2 tầng trên đường Thăng Long (phường Cẩm Lệ).

Cứu 5 người trong đám cháy giữa đêm ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Người bị nạn được hỗ trợ thoát thân qua ban công tầng 2 của ngôi nhà

Cứu 5 người trong đám cháy giữa đêm ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy giữa đêm ở Đà Nẵng

Nhận tin báo cháy, cơ quan chức năng đã xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ, huy động tổ cứu nạn đặc biệt tinh nhuệ đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận xử lý đám cháy tại tầng 1 theo nhiều hướng như cửa chính, cửa hông bên trái.

Một tổ công tác đã được chỉ đạo tiếp cận mặt trước ban công tầng 2 để hướng dẫn 5 người bị nạn thoát khỏi ngôi nhà qua thang, xuống vị trí an toàn.

Lực lượng chữa cháy cũng sử dụng búa, rìu để phá kính, phun nước vào đám cháy và mở các cửa để thoát khói.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt.

Nguyên nhân cụ thể đang được làm rõ.

Phá cửa kính cứu 5 người trong vụ cháy nhà giữa đêm ở Đà Nẵng - Ảnh 3.Công an Hà Nội thông báo: Từ 17h ngày 21/8 toàn bộ các phương tiện chú ý

Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông đối với các phương tiện để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

VnExpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại