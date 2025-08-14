Phá cửa kính cứu 5 người trong vụ cháy nhà giữa đêm ở Đà Nẵng

Sáng 14-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết thông tin trên.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 13-8, tại ngôi nhà 2 tầng trên đường Thăng Long (phường Cẩm Lệ).

Người bị nạn được hỗ trợ thoát thân qua ban công tầng 2 của ngôi nhà

Hiện trường vụ cháy giữa đêm ở Đà Nẵng

Nhận tin báo cháy, cơ quan chức năng đã xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ, huy động tổ cứu nạn đặc biệt tinh nhuệ đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận xử lý đám cháy tại tầng 1 theo nhiều hướng như cửa chính, cửa hông bên trái.

Một tổ công tác đã được chỉ đạo tiếp cận mặt trước ban công tầng 2 để hướng dẫn 5 người bị nạn thoát khỏi ngôi nhà qua thang, xuống vị trí an toàn.

Lực lượng chữa cháy cũng sử dụng búa, rìu để phá kính, phun nước vào đám cháy và mở các cửa để thoát khói.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt.

Nguyên nhân cụ thể đang được làm rõ.