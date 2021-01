Panasonic đạt danh hiệu "Tủ lạnh có công nghệ diệt khuẩn hiệu quả nhất" tại Tech Award do VNExpress bình chọn

Ông Azuma Yusuke - Trưởng phòng Cấp cao Phòng Marketing – ngành hàng Tủ lanh Máy giặt Panasonic Việt Nam cho biết: "Trong suốt 50 năm có mặt tại Việt Nam, Panasonic khẳng định vị thế là đơn vị sản xuất điện tử hàng đầu mang đến những sản phẩm công nghệ hiện đại và tích cực trong những hoạt động cộng đồng.

Định hướng kinh doanh của chúng tôi tại Việt Nam trong 50 năm tiếp theo là chuyển mình từ Công ty sản xuất các sản phẩm điện tử gia dụng thành Công ty cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện. Việc phát triển các dòng sản phẩm diệt khuẩn là bước quan trọng trong việc hiện thực hóa định hướng này trước tình trạng ô nhiễm không khí và chất lượng thực phẩm đang là mối đe dọa với người dân. Giải thưởng "Tủ lạnh có công nghệ diệt khuẩn hiệu quả nhất" do bạn đọc và các chuyên gia Tech Awards bình chọn là niềm tự hào và cũng là sự khích lệ đối với chúng tôi trong hành trình mới này."

Ông Azuma Yusuke, Trưởng phòng Cấp cao Phòng Marketing – ngành hàng Tủ lạnh Máy giặt đại diện Panasonic Việt Nam nhận giải thưởng Tủ lạnh có công nghệ diệt khuẩn hiệu quả nhất tại TechAward do VNExpress bình chọn tháng 01.2021.

Vượt qua nhiều thương hiệu gia dụng cùng được đề cử hạng mục này, Panasonic đã đạt giải thưởng nhờ vào các công nghệ diệt khuẩn, kháng khuẩn, độc đáo, tiên tiến trên các dòng tủ lạnh hiện đại của hãng.



Nanoe-X – công nghệ diệt khuẩn chủ động được trang bị trên dòng tủ lạnh 6 cánh – Diệt 99,99% vi khuẩn, giảm tới 2,8 lần dư lượng thuốc trừ sâu (sau khi rửa) và ngăn mùi hiệu quả

Năm 2018, Panasonic đã đưa công nghệ kháng khuẩn khử mùi Nanoe-X từ máy lạnh sang các sản phẩm tủ lạnh cao cấp. Nanoe-X là các hạt ion cỡ nano, sinh ra từ độ ẩm trong không khí, chứa đến 4,8 nghìn tỷ phân tử gốc (-OH). Các hạt ion này được phát tán đến mọi ngóc ngách bên trong tủ lạnh theo luồng không khí, tiếp cận vi khuẩn, virus có trong không khí bên trong tủ, lấy đi Hydro(H) sẵn có của vi khuẩn để thay đổi cấu trúc protein vi khuẩn, tạo thành những phân tử nước mới, từ đó vô hiệu hóa, ngưng quá trình sinh sôi, phát triển của vi khuẩn và virus ngay trong không khí.

Đặc biệt, Nanoe-X có khả năng làm yếu các liên kết trong thuốc trừ sâu trên bề mặt trái cây và rau quả, khiến thuốc trừ sâu dễ dàng bị rửa sạch bằng nước, cũng như khả năng loại bỏ mùi và diệt đến 99,99% vi khuẩn nấm mốc. Vì vậy, đảm bảo an toàn và vệ sinh thực phẩm cho sức khỏe người dùng hơn.

Blue Ag+ - trang bị trên dòng tủ lạnh 2 cánh và 3 cánh - khử và diệt đến 99,99% vi khuẩn nhờ công nghệ ánh sáng xanh kết hợp tinh thể bạc

Công nghệ Blue Ag+ sử dụng ánh sáng xanh kích hoạt tinh thể bạc Ag+ để tạo ra các gốc (-OH) tự do. Các gốc (-OH) này kết hợp với gốc hydro có trong vi khuẩn và chuyển hóa thành nước, tiêu diệt vi khuẩn.

Công nghệ Blue Ag+ được Panasonic áp dụng vào ngăn đồng mềm chuẩn -3 độ C, biến ngăn này thành điểm nổi bật, độc đáo của Panasonic (ngăn đông mềm diệt khuẩn chuẩn -3 độ C). Qua đó diệt 99,99% vi khuẩn, giúp thực phẩm vừa tươi ngon trong 7 ngày liền vừa tiện lợi nấu ngay không cần rã đông hay ứng dụng trong máy giặt cho tính năng duy nhất có trên máy giặt Panasonic – giặt diệt khuẩn bằng nước lanh.

Khách hàng chăm chú quan sát quá trình diệt vi khuẩn của công nghệ Blue Ag.

Ag Clean – công nghệ kháng khuẩn khử mùi - ứng dụng trên các loại tủ lạnh

Công nghệ Ag Clean ứng dụng khả năng chống lại vi khuẩn của các ion bạc (Ag+) để tủ lạnh được sạch khuẩn, khí lưu thông điều hòa và trong sạch hơn khi qua bộ lọc bạc.

Theo nghiên cứu, các ion bạc trong công nghệ Ag Clean có khả năng vô hiệu hóa quá trình hô hấp của tế bào vi khuẩn, hạn chế và kiềm hãm sự phát sinh các vi khuẩn mới từ thực phẩm và chống lại sự lây lan mùi bên trong tủ lạnh. Nhờ đó, thực phẩm không chỉ được bảo quản tươi ngon, tròn vị mà còn đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.

Lấy nước ngoài kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả bằng công nghệ lọc carbon và vật liệu kháng khuẩn

Tủ lạnh Panasonic còn được biết đến với khay lấy nước bên ngoài kháng khuẩn khử mùi tiện lợi. Người dùng không cần đóng mở tủ nhiều lần để lấy nước mát mà chỉ cần lấy nước mát từ khay lấy nước ngoài tủ.

Điểm nổi bật của tính năng này là bình chứa được làm từ vật liệu kháng khuẩn đặc biệt, không chứa chất gây ung thư BPA và khử mùi hiệu quả bằng công nghệ lọc carbon, cũng như vô cùng tiện lợi với thiết kế bình chứa nước lớn nhất phân khúc (3 lít).