Đoạn video được công bố trực tuyến cho thấy khoảnh khắc một tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 từ hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tấn công một khu dân cư ở Kiev rạng sáng ngày 28/9.

Đoạn video được ghi lại bởi các camera giám sát độc lập được lắp đặt tại thủ đô Ukraine.

Nó cho thấy các tên lửa phòng không Patriot được phóng đi tại Kiev để đánh chặn tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 phóng từ máy bay ném bom chiến lược của Nga, trong vụ tập kích hỗn hợp vào thủ đô Kiev.

Có thể thấy một trong những tên lửa đánh chặn tăng tốc sau khi phóng nhưng rồi nó ngay lập tức chệch hướng, mất độ cao và lao xuống một khu dân cư.

Sau cuộc tấn công của Nga vào các mục tiêu quân sự ở Kiev đêm qua, bộ máy tuyên truyền của Ukraine đã cáo buộc Moscow cố tình nhắm vào dân thường, phóng tên lửa vào các tòa nhà dân cư ở Kiev

Tuy nhiên, đoạn phim được công bố cho thấy rõ ràng sự tàn phá ở thủ đô Ukraine là do tác động của một tên lửa đánh chặn PAC 3 từ hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Các hình ảnh trên mạng xã hội cũng cho thấy một quả tên lửa phòng không của Ukraine với các mảnh vỡ được đánh số 5764 rơi giữa đường phố ở thủ đô Kiev. Nhìn bề ngoài quả tên lửa này giống hệt tên lửa PAC-3 được phóng từ hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ.