Ông Zelensky và lãnh đạo châu Âu họp khẩn trước thượng đỉnh Trump-Putin

Theo người phát ngôn chính phủ Đức, cuộc họp trực tuyến giữa ông Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo các nước Đức, Phần Lan, Pháp, Anh, Ý, Ba Lan cùng Liên minh châu Âu dự kiến diễn ra lúc 12h trưa (giờ địa phương) với sự tham dự của Tổng thư ký NATO.

Các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh sẽ không có thỏa thuận nào về Ukraine nếu thiếu sự tham gia của nước này. 6 quan chức cấp cao châu Âu nói với Reuters rằng họ lo ngại nguy cơ một thỏa thuận được ký kết có thể gây bất lợi cho an ninh của châu Âu và Ukraine, đồng thời khẳng định sự đoàn kết nội khối là yếu tố then chốt nếu kịch bản này xảy ra.

Cờ EU và Ukraine. (Ảnh: Toute l'Europe)

Một nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận nội bộ của Mỹ cho biết không thể loại trừ khả năng ông Trump tìm kiếm thỏa thuận trực tiếp với ông Putin mà không có sự tham gia của Ukraine hay châu Âu, song đánh giá điều này khó xảy ra do nguy cơ gây căng thẳng với Kiev và EU.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ là dịp để ông Trump “lắng nghe” trước khi đưa ra các bước đi tiếp theo. Sau cuộc họp với Ukraine và EU, ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance dự kiến sẽ trao đổi riêng với lãnh đạo châu Âu lúc 13h (giờ địa phương) tiếp đó là cuộc họp trực tuyến của “liên minh những người sẵn sàng” vào 14h30 (giờ địa phương) để bàn kế hoạch hỗ trợ Ukraine nếu đạt được ngừng bắn.

Về tình hình chiến sự, cuộc thăm dò Gallup công bố tuần trước cho thấy 69% người Ukraine ủng hộ đàm phán chấm dứt chiến tranh sớm, nhưng không chấp nhận những nhượng bộ lãnh thổ lớn. Trước các cuộc gọi, ông Zelensky khẳng định Kiev không thể đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào yêu cầu rút quân khỏi Donbass – khu vực phần lớn đang bị Nga kiểm soát.

Ông nhấn mạnh các vấn đề lãnh thổ chỉ nên được bàn đến sau khi có lệnh ngừng bắn và Ukraine được bảo đảm an ninh. Hiện quân đội Nga đang gia tăng áp lực ở miền đông, thắt chặt quyền kiểm soát đối với Pokrovsk và Kostyantynivka.