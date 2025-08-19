Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Khi được các phóng viên hỏi về vấn đề nhượng bộ và trao đổi lãnh thổ, Tổng thống Ukraine nói: “Điều này sẽ được thảo luận riêng tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

"Vấn đề lãnh thổ là vấn đề mà chúng ta sẽ để lại giữa tôi và ông Putin", ông Zelensky nhấn mạnh lại một lần nữa.

Tại cuộc họp ở Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Kiev cũng đã trình bày tình hình trên chiến trường với các đồng minh Mỹ, giải thích cách thức chiếm giữ một số vùng lãnh thổ nhất định của Ukraine, và "đấu tranh cho từng phần trăm lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát".

Ông Zelensky không nói rõ liệu Mỹ có khăng khăng đòi trao đổi lãnh thổ hay không, đặc biệt là việc Tổng thống Nga Putin đề cập đến việc chuyển giao phần Donbass do Kiev kiểm soát cho Nga để đổi lấy một phần vùng Sumy và Kharkiv.

Theo ông Zelensky, Moscow đề xuất trước tiên tổ chức cuộc gặp song phương giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, sau đó là cuộc gặp ba bên với sự tham gia của Tổng thống Trump.

“Chúng tôi sẵn sàng cho mọi hình thức ở cấp độ lãnh đạo”, Tổng thống Ukraine nói, đồng thời nhấn mạnh rằng, cuộc gặp của ông với ông Putin sẽ diễn ra “mà không có bất kỳ điều kiện nào”.

Về phần mình, Tổng thống Trump tuyên bố bắt đầu chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine sau cuộc điện đàm kéo dài 40 phút giữa ông với ông Putin.