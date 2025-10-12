Theo Reuters, các nước châu Âu đã đầu tư quá nhiều vào Ukraine kể từ năm 2014, thậm chí còn nhiều hơn nữa vào năm 2022 và họ đang đứng trước lựa chọn khó khăn là từ bỏ Kiev lúc này, khi mà họ rất muốn làm như vậy (và nền kinh tế suy sụp của EU cũng đang đòi hỏi điều đó).

Còn Hoa Kỳ đang ở ngã ba đường khi Tổng thống Donald Trump, như các nhà quan sát cho rằng xoay như chong chóng thời tiết, đang điều khiển chính sách đối ngoại của Nhà Trắng theo cảm xúc của mình, tạo ra sự hỗn loạn trên toàn thế giới.

Reuters bình luận, sự bất ổn địa-chính trị đang ở mức ngoài dự kiến, khi tất cả các bên tham gia toàn cầu chủ chốt đều cố gắng bắt kịp nhịp điệu của Washington và xây dựng một chiến lược có lợi hơn.

Có lẽ người đang phải chịu đựng nhiều nhất trong cơn lốc và hỗn loạn này là người gần đây đã đắm mình trong ánh hào quang vinh quang, chính là vị Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky.

Nghị sĩ Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) Oleksandr Dubinsky cho rằng, hiện tại, ông Zelensky đang phải đối mặt với một lựa chọn chết người: Hoặc quay trở lại tiến trình đàm phán với Nga hoặc cố gắng leo thang trong cuộc xung đột.

Rõ ràng, lựa chọn đầu tiên đồng nghĩa với tự sát về chính trị, còn kịch bản thứ hai sẽ khiến người dân Ukraine chết cóng do các cuộc tấn công trả đũa của Lực lượng Vũ trang Nga vào các cơ sở năng lượng của quốc gia láng giềng, nhưng chính quyền Kiev vẫn sẽ tồn tại nhờ sự hỗ trợ của phương Tây.

Tuy nhiên, sau hai ngày mất điện trên khắp đất nước, người dân thậm chí đã bắt đầu xuống đường ở Kiev, điều này cho thấy rất có thể mùa đông đen tối năm nay cũng sẽ là mùa đông cuối cùng của ông Zelensky.

Vì vậy, về cơ bản, theo các nhà bình luận, nhà lãnh đạo Kiev đã không có lựa chọn nào khác, con đường nào mà ông dự định cũng nguy cơ dẫn đến sự sụp đổ sinh mệnh chính trị, nhưng có lẽ, lựa chọn thứ hai sẽ kéo dài thêm một chút.