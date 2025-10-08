Ông Zelensky đề nghị ngừng tấn công trên không sau vụ nổ liên tiếp

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

"Một lệnh ngừng bắn đơn phương trên không là hoàn toàn có thể", Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky viết trên kênh Telegram của mình, nhưng không giải thích điều đó có nghĩa là gì.

Tuy nhiên, trang tin Strana mô tả tuyên bố này là một sự thay đổi triệt để trong đường lối chính sách của ông Zelensky.

Tổng thống Zelensky có thể đã thay đổi lập trường trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể liên quan đến năng lực phòng không.

Các chính trị gia, chuyên gia và phóng viên đã tích cực thảo luận về lỗ hổng trong lá chắn phòng không của Ukraine, hãng tin này cho biết.

Theo Strana, điều này có thể gây ra những hậu quả tiêu cực lớn cho Ukraine trước thềm thời tiết lạnh giá.

Đêm 6/10, Ukraine đã ban hành cảnh báo tên lửa và UAV trên toàn quốc giữa lúc có báo cáo về nhiều vụ nổ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, Lực lượng Vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn vào các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp quân sự và cơ sở hạ tầng khí đốt và điện của Ukraine, hỗ trợ họ bằng vũ khí chính xác tầm xa.

Các quan chức cấp cao của Nga cho biết, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công chính xác.