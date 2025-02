Tổng thống Ukraine nêu đề xuất đổi lãnh thổ lấy lãnh thổ

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông có kế hoạch trao đổi lãnh thổ nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thành công đưa Ukraine và Nga vào bàn đàm phán, theo cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian được công bố vào ngày 11/2.

Theo ông Zelensky, ông muốn dùng địa bàn mà quân đội Ukraine kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga để đổi lấy lãnh thổ Ukraine đang do Nga kiểm soát. Ukraine đã kiểm soát một phần của tỉnh Kursk sau khi phát động cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 8/2024.

“Chúng tôi sẽ đổi lãnh thổ này lấy lãnh thổ khác", Tổng thống Ukraine nói.

Ông không nói rõ Kiev sẽ yêu cầu trả lại vùng lãnh thổ nào cho Ukraine để đổi lấy Kursk, ông cũng không đề cập đến các cuộc đàm phán về tình trạng của các vùng đất khác do Nga kiểm soát.

"Tôi không biết, chúng tôi sẽ xem. Nhưng tất cả các lãnh thổ của chúng tôi đều quan trọng, không có ưu tiên nào cả", ông nói.

Phát biểu của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang đặt nền móng cho các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba năm.

Trước đó, Liên bang Nga đã thông báo sáp nhập 5 vùng từ Ukraine, gồm bán đảo Crimea vào năm 2014; Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhzhia vào năm 2022.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn của The Guardian tại Kiev. Ảnh: The Guardian





Ukraine cần Mỹ đảm bảo an ninh

Hôm 10/2, Tổng thống Donald Trump xác nhận ông sẽ sớm cử đặc phái viên Keith Kellogg, người được giao nhiệm vụ soạn thảo đề xuất chấm dứt giao tranh, tới Ukraine.

Tổng thống Mỹ đang thúc đẩy chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột, trong khi Tổng thống Zelensky kêu gọi Washington đảm bảo an ninh chặt chẽ cho Kiev trong bất kỳ thỏa thuận nào.

"Có những tiếng nói cho rằng châu Âu có thể cung cấp bảo đảm an ninh mà không cần người Mỹ, và tôi luôn nói không", Tổng thống Ukraine nói với The Guardian. "Bảo đảm an ninh mà không có người Mỹ thì không phải là bảo đảm an ninh thực sự".

Hiện Kiev lo ngại rằng bất kỳ giải pháp nào không bao gồm các cam kết quân sự cứng rắn, như tư cách thành viên NATO hoặc triển khai quân gìn giữ hòa bình, sẽ cho Điện Kremlin thời gian để tập hợp lại và tái vũ trang để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.

Ông Zelensky cho biết ông sẽ cung cấp cho các công ty Mỹ những hợp đồng tái thiết có lợi nhuận cao nhằm giành được sự ủng hộ của Tổng thống Trump.

"Những người đang giúp chúng tôi cứu Ukraine sẽ [có cơ hội] cải tạo đất nước này, cùng với các doanh nghiệp của họ và các doanh nghiệp Ukraine. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận chi tiết về tất cả những điều này" ông nói.

Ông cũng cho biết Ukraine có trữ lượng uranium và titan lớn nhất châu Âu và "không có lợi cho Mỹ" khi để những trữ lượng này rơi vào tay Nga.

"Chúng tôi không chỉ nói về an ninh mà còn về tiền bạc… Chúng tôi có thể cung cấp cho các đối tác cơ hội đầu tư vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị… Đối với chúng tôi, điều này sẽ tạo ra việc làm và đối với các công ty Mỹ, nó sẽ tạo ra lợi nhuận".

Tổng thống Zelensky cho biết điều quan trọng đối với an ninh của Ukraine là sự hỗ trợ của quân đội Mỹ, như cung cấp hệ thống phòng không Patriot.

"Chỉ Patriot mới có thể bảo vệ chúng tôi chống lại mọi loại tên lửa, chỉ có Patriot mà thôi. Có những hệ thống khác [của châu Âu]… nhưng chúng không thể bảo vệ hoàn toàn… Vì vậy, ngay cả từ ví dụ nhỏ này, bạn có thể thấy rằng nếu không có Mỹ, các đảm bảo an ninh không thể hoàn chỉnh", ông nói.

An An