Khi được hỏi liệu Nga có phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào nếu ông Putin không đồng ý chấm dứt giao tranh sau cuộc họp hôm 15/8 hay không, Tổng thống Trump khẳng định: "Có, họ sẽ phải chịu hậu quả". Với câu hỏi liệu những hậu quả đó sẽ là lệnh trừng phạt hay thuế quan, ông Trump trả lời: "Tôi không cần phải nói. Sẽ có những hậu quả rất nghiêm trọng".

Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau cuộc điện đàm kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ với Tổng thống Ukraine Zelensky và các lãnh đạo châu Âu, diễn ra chỉ 2 ngày trước hội nghị thượng đỉnh với ông Putin tại Alaska. Thượng đỉnh Trump - Putin là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Nga và Mỹ kể từ 2021, diễn ra trong bối cảnh chiến sự Ukraine vẫn chưa kết thúc.

Tổng thống Trump nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu trong cuộc điện đàm ba bên sáng 13/8 rằng mục tiêu của ông tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga sắp tới là đạt được lệnh ngừng bắn và xác định rõ liệu một thỏa thuận hòa bình toàn diện có khả thi hay không. Tuy nhiên, ông không chắc chắn sẽ thành công. Tổng thống Putin yêu cầu Ukraine rút quân khỏi 4 khu vực mà Nga tuyên bố là của mình nhưng không kiểm soát hoàn toàn, và chính thức từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO - như điều kiện cho một lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán. Tổng thống Zelensky khẳng định không thể có giải pháp ngoại giao nếu thiếu Ukraine, đồng thời nhấn mạnh cần tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa ông với hai Tổng thống Trump và Putin.

Về vấn đề trao đổi lãnh thổ, ông Trump nói với các lãnh đạo rằng ông không phải là người trong khu vực và không thể đưa ra quyết định cuối cùng về lãnh thổ, nhưng cho rằng việc trao đổi đất đai sẽ cần thiết như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Cuộc điện đàm ngày 13/8 kéo dài hơn một giờ có thể coi là cơ hội cuối cùng để Tổng thống Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu chủ chốt định hình quan điểm của ông Trump trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga.

(Theo Axios)