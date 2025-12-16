Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ukraine đã để mất lãnh thổ. Ông đưa ra tuyên bố này ngày 15/12 tại Nhà Trắng trong cuộc trao đổi với các phóng viên.

“Thành thật mà nói, họ đã mất lãnh thổ. Lãnh thổ đó đã bị mất,” ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết Mỹ đã đạt được những tiến triển đáng kể trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

Trước đó trong ngày, Tổng thống Mỹ nói rằng Mỹ và châu Âu đang phối hợp xây dựng các bảo đảm an ninh cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh châu Âu sẽ “đóng vai trò lớn” trong quá trình này.

Ông Trump cũng cho biết xung đột Ukraine hiện đang tiến gần đến hồi kết hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây.

“Tôi nghĩ rằng hiện nay chúng ta đang tiến gần tới một giải pháp hơn bao giờ hết, chúng ta sẽ xem có thể làm được những gì,” ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc đàm phán với Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu “đang diễn ra tốt đẹp”.

Trước đó trong ngày, ông Trump tuyên bố Nga mong muốn chấm dứt xung đột Ukraine.

Trong bối cảnh Mỹ đang tiếp tục các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết Washington vẫn duy trì việc cung cấp vũ khí cho NATO.

Tại Đức, ngày 15/12, các cuộc đàm phán giữa đại diện Mỹ và Ukraine đã kết thúc sau 2 giờ. Một ngày trước đó, vòng đàm phán tiếp theo giữa các phái đoàn Mỹ và Ukraine đã diễn ra tại Berlin.

Khi đó, Đặc phái viên Mỹ Steven Whitkoff cho biết các cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine đã đạt được tiến triển đáng kể.

Tuy nhiên, nhiều tờ báo đưa tin cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và ông Whitkoff diễn ra khó khăn.

Theo tờ báo, Mỹ thúc đẩy các giải pháp nhanh chóng nhằm giải quyết xung đột. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky và Liên minh châu Âu (EU) cho rằng vẫn còn những khác biệt nghiêm trọng trong kế hoạch hòa bình cần được tháo gỡ.