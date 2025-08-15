Ông Trump nói ‘tỷ lệ thất bại’ trong 'ván cờ' với ông Putin ở Alaska

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 14/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ước tính cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Nga ông Vladimir Putin tại bang Alaska có “25% khả năng không thành công”.

Trong phỏng vấn với Fox News Radio, ông Trump ví cuộc gặp với ông Putin như “một ván cờ”, đồng thời cho biết ông tin nhà lãnh đạo Nga đến với ý định đạt tiến triển hướng tới một thỏa thuận liên quan xung đột Nga–Ukraine.

Ông nói nếu đạt tiến triển tích cực trong cuộc gặp, điều đó sẽ đặt nền tảng cho cuộc gặp thứ 2, cuộc này sẽ có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Hôm 13/8, ông Trump cảnh báo Nga sẽ đối mặt với “hậu quả rất nghiêm khắc” nếu ông Putin từ chối đồng ý một lệnh ngừng bắn trong xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump dự kiến diễn ra ngày 15/8 tại Anchorage, Alaska.

Máy bay đậu tại Căn cứ chung Elmendorf-Richardson trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, tại Anchorage, Alaska, ngày 13/8.

Thách thức với mật vụ Mỹ

Theo Bloomberg dẫn nguồn tin, quyết định tổ chức cuộc gặp của lãnh đạo Nga và Mỹ tại Alaska là một thách thức khó khăn đối với Cơ quan Mật vụ Mỹ. Các nguồn tin ví công tác chuẩn bị như “một cuộc chạy nước rút toàn diện” gói gọn trong một tuần.

Dù việc tổ chức trên lãnh thổ Mỹ cho phép mật vụ điều chuyển mọi nguồn lực cần thiết không hạn chế, vị trí của Alaska lại thành vấn đề thực sự — cơ quan này phải điều hàng trăm đặc vụ tới Anchorage, bảo đảm phương tiện di chuyển và chỗ ở.

Thị trường thuê xe tại Anchorage nhỏ, nên Mật vụ phải điều xe từ các khu vực khác của bang, thậm chí từ các bang khác, tới thành phố này.

Ngoài việc bảo đảm an ninh ở Alaska, mật vụ cũng đang chuẩn bị cho Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức ở New York vào tháng 9, Bloomberg cho biết.

Tổng thống Nga ông Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ ông Donald Trump sẽ gặp nhau tại Alaska và đây sẽ là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa 2 nguyên thủ từ tháng 6/2021, khi ông Putin gặp ông Joe Biden ở Geneva, khi đó là người đứng đầu chính quyền Washington.

Ông Putin sẽ trở thành nhà lãnh đạo Nga đầu tiên thăm Alaska, vùng đất được bán cho Hoa Kỳ năm 1867 với giá 7,2 triệu USD.

Cơ quan Mật vụ — trong những năm gần đây hoạt động dưới quyền Bộ An ninh Nội địa Mỹ — chủ yếu bảo vệ lãnh đạo cao nhất của đất nước và các nguyên thủ nước ngoài có mặt trên lãnh thổ Mỹ.

Trước năm 2003, lực lượng đặc biệt này, với quy chế cơ quan thực thi pháp luật liên bang, trực thuộc Bộ Ngân khố Mỹ vì được thành lập năm 1865 để chống làm giả tiền tệ, sau đó chức năng đã mở rộng đáng kể.