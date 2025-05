Ông Trump nói muốn sản xuất xe tăng, không phải áo phông

Phát biểu trước báo giới trước khi lên chuyên cơ Air Force One tại Morristown, bang New Jersey, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đồng ý với ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent rằng Mỹ không nhất thiết cần đến "ngành công nghiệp dệt may đang bùng nổ".

Ông Trump nói: "Chúng tôi không muốn làm giày thể thao và áo phông. Chúng tôi muốn chế tạo thiết bị quân sự. Chúng tôi muốn tạo ra những điều lớn lao. Chúng tôi muốn làm AI với máy tính".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: USA Today)

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh thêm: "Thành thật mà nói, tôi không muốn làm áo phông. Chúng ta có thể làm điều đó rất tốt ở những địa điểm khác. Chúng tôi đang tìm cách làm chip và máy tính và rất nhiều thứ khác, như xe tăng và tàu".

Cùng thời điểm, Tổng thống Trump thông tin đã có cuộc gọi “rất tốt đẹp” với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, trong đó ông đồng ý với đề nghị của bà về việc lùi thời hạn áp thuế từ ngày 1/6 ban đầu thành 9/7. Ông nói thêm rằng các nhóm đàm phán hai bên sẽ “nhanh chóng gặp nhau để xem có thể đạt được thỏa thuận hay không”.

Trước đó, bà Ursula von der Leyen cũng xác nhận có cuộc gọi “tốt đẹp” với Tổng thống Trump sau khi ông đe dọa áp thuế 50% lên hàng hóa của khối EU. Bà cam kết sẽ “tiến hành đàm phán nhanh chóng” để đạt được thỏa thuận với Washington.

Bà Ursula von der Leyen viết trên mạng xã hội X: “ EU và Mỹ đang duy trì mối quan hệ thương mại quan trọng và chặt chẽ bậc nhất thế giới. Châu Âu sẵn sàng đẩy nhanh đàm phán một cách quyết đoán. Để đạt được thỏa thuận tốt, chúng tôi cần thời gian đến ngày 9/7".

Hai bên hiện đang nỗ lực tránh một cuộc chiến thương mại toàn diện xuyên Đại Tây Dương. Trước đó, hai bên đồng ý tạm dừng các biện pháp thuế để tiếp tục đàm phán đến tháng 7. Tuy nhiên, vào ngày 23/5, ông Trump bất ngờ nâng mức cảnh báo khi tuyên bố các cuộc đàm phán với EU đang “giậm chân tại chỗ” và đe dọa sẽ áp mức thuế 50% lên toàn bộ hàng nhập khẩu từ EU kể từ ngày 1/6.