Ông Trump nói không với tham vọng Tomahawk của Kiev

Ống phóng Tomahawk phiên bản trên cạn của Mỹ.

Theo ấn phẩm này, đây là điểm duy nhất trong đề nghị của Kiev bị Tổng thống Trump bác bỏ, trong khi ông bày tỏ sự ủng hộ đối với các quan điểm khác.

Tomahawk có tầm bắn lên tới 1.600 km, theo Axios, cho phép chúng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả Moscow.

Hôm 26 tháng 9, tờ Telegraph đưa tin rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã yêu cầu được cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk trong cuộc họp kín với tổng thống Mỹ.

Trước đây, Mỹ đã hạn chế nguồn cung cấp các hệ thống như vậy vì lo ngại leo thang và do kho vũ khí của nước này có hạn.

Hồi tháng 7, tờ Washington Post đưa tin, ông Trump dường như đã thảo luận với các cố vấn tại Nhà Trắng về khả năng cung cấp cho Ukraine các tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk.

Diễn biến này diễn ra chỉ vài ngày trước khi gói viện trợ vũ khí trị giá 10 tỷ USD do châu Âu tài trợ được công bố, dự kiến bao gồm tên lửa phòng không Patriot, pháo binh và các hệ thống tên lửa khác.

Số vũ khí này sẽ Mỹ được bán cho các quốc gia NATO, sau đó họ sẽ chuyển giao cho Ukraine.

Dù tên lửa Tomahawk không nằm trong gói viện trợ nói trên, nhưng theo các nguồn tin của Washington Post, ông Trump coi chúng là một công cụ để gia tăng sức ép lên Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu Moscow không chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Nguồn tin của tờ báo cho biết lập trường cứng rắn hơn của ông Trump đối với Nga bắt nguồn từ việc ông không hài lòng với ông Putin. Theo đó, ông Putin đã phớt lờ lời kêu gọi ngừng bắn của ông Trump, đồng thời gia tăng tập kích vào Ukraine trong khi vẫn thảo luận về hòa bình.

Mặc dù Mỹ đã nói không với việc chuyển Tomahawk cho Kiev, nhưng các báo cáo cho thấy gói viện trợ quân sự có thể tới đây sẽ bao gồm các vũ khí tầm xa hơn như hệ thống tên lửa chiến thuật MGM-140 ATACMS và tên lửa hành trình không đối đất AGM-158 JASSM.

Đồng thời, Washington cũng được cho là đã nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng các loại vũ khí này, cho phép quân đội Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự của Nga.

Tên lửa ATACMS có tầm bắn 300km. Tên lửa JASSM, hiện đang được sử dụng bởi nhiều lực lượng không quân NATO, bao gồm cả F-16 của Ba Lan, có tầm bắn 370km ở phiên bản tiêu chuẩn, hoặc tới 900km ở phiên bản tầm xa mở rộng. Trong khi đó, tùy vào từng biến thể, Tomahawk có thể đạt tầm bắn từ 1.500 đến 2.500km.

Biến thể Tomahawk phóng từ mặt đất trong chương trình Mid-Range Capability (MRC) sử dụng động cơ phản lực cánh quạt (turbofan), bay ở tốc độ khoảng 800km/h ở độ cao thấp (30-60m) men theo địa hình, khiến việc phát hiện bằng radar trở nên khó khăn.

Tên lửa được dẫn đường bằng hệ thống tích hợp giữa GPS, điều hướng quán tính, và công nghệ dò địa hình TERCOM, cho phép nhắm mục tiêu chính xác theo lộ trình định sẵn hoặc thay đổi mục tiêu giữa chuyến bay thông qua liên lạc vệ tinh, thậm chí có thể lượn vòng và đổi hướng theo lệnh điều khiển từ xa

Nga tin rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở việc giải quyết vấn đề, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và là hành động "đùa với lửa".

Ngoại trưởng Sergey Lavrov lưu ý rằng bất kỳ chuyến hàng nào chứa vũ khí đến Ukraine đều sẽ là mục tiêu chính đáng của Nga.

Điện Kremlin tuyên bố rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine là phản tác dụng đối với các cuộc đàm phán và sẽ gây ra tác động tiêu cực.