Ông Trump ký sắc lệnh rút mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một tuyên bố rút Mỹ khỏi 35 tổ chức quốc tế ngoài LHQ và 31 tổ chức, cơ quan trực thuộc LHQ.

Chính quyền Mỹ cho biết, các tổ chức này bị xác định là hoạt động theo những cách thức xung đột với lợi ích quốc gia của Mỹ. Dù không nêu tên cụ thể từng tổ chức, Nhà Trắng khẳng định các thực thể nói trên ủng hộ những chính sách và chương trình mà Washington cho là không phù hợp với chủ quyền của Mỹ, các ưu tiên kinh tế và các nguyên tắc quản trị quốc gia.

Quyết định này được đưa ra sau một cuộc rà soát toàn diện đối với các tổ chức quốc tế, các thỏa thuận và hiệp ước mà Mỹ đang tham gia.

Theo Nhà Trắng, việc rút khỏi các tổ chức này nhằm chấm dứt tài trợ và sự tham gia của Mỹ vào những định chế mà chính quyền cho rằng đặt các chương trình nghị sự toàn cầu lên trên lợi ích quốc gia hoặc hoạt động kém hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh rằng nguồn lực của Mỹ nên được phân bổ cho các mục tiêu khác phù hợp hơn.

Nhà Trắng cho biết các yêu cầu cung cấp thêm thông tin chi tiết cũng như danh sách cụ thể các tổ chức bị ảnh hưởng hiện chưa được trả lời.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã thúc đẩy việc thu hẹp sự tham gia của Mỹ vào nhiều thể chế đa phương.

Các bước đi này bao gồm cắt giảm tài trợ cho LHQ, chấm dứt tham gia Hội đồng Nhân quyền LHQ, gia hạn việc đình chỉ tài trợ cho Cơ quan cứu trợ và việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), cũng như rút khỏi tổ chức văn hóa của LHQ.

Ông Trump đồng thời công bố kế hoạch rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới và Thỏa thuận khí hậu Paris.