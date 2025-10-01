Ông Trump: Hai tàu ngầm hạt nhân đến gần Nga để 'cẩn thận hơn'

Tàu ngầm chiến lược Borei-A của Nga.

Chuẩn bị trước

Tuyên bố được ông chủ Nhà Trắng đưa ra hôm 30 tháng 9 về nguyên nhân điều động 2 tàu ngầm hạt nhân chiến lược sau tuyên bố của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga.

"Tôi đã quyết định điều động hai tàu ngầm - tôi sẽ không nói về hai tàu - đến gần bờ biển Nga hơn, chỉ để cẩn thận cho trường hợp cần thiết, vì chúng ta không thể để mọi người nói lung tung về từ hạt nhân", hãng RIA dẫn tuyên bố của ông Trump khi đến thăm Căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico ở Virginia.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: "Chúng ta đã đi trước Nga và Trung Quốc 25 năm về tàu ngầm. Nhân tiện, Nga đứng thứ hai. Hiện nay hạm đội tàu ngầm của Mỹ có 71 tàu ngầm hạt nhân các loại".

Hôm 1 tháng 7, Tổng thống Trump đã ra lệnh triển khai hai tàu ngầm hạt nhân "gần Nga hơn", để đáp trả những bình luận của ông Medvedev. Đến đầu tháng 8, tổng thống Mỹ thông báo các tàu này đã đến khu vực được chỉ định.

Ông Medvedev từng nói rằng Tổng thống Trump đang chơi trò "ra tối hậu thư" với Nga, và đây là một lời đe dọa và một bước đi hướng đến chiến tranh.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ý định thiết lập một mốc thời gian mới để Nga đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine và cảnh báo về các lệnh trừng phạt và thuế quan thứ cấp.

Tiềm năng hạt nhân của hạm đội ngầm Nga

Trợ lý tổng thống Nga Nikolai Patrushev cho biết tiềm năng vũ khí hạt nhân mạnh mẽ của tàu ngầm hạt nhân Nga có thể làm nguội bất kỳ kẻ nóng nảy nào ở phương Tây, và lá chắn hạt nhân là sự bảo đảm cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga.

Tuyên bố được ông Patrushev đưa ra sau khi Mỹ quyết định điều động hai tàu ngầm chiến lược đến gần bờ biển Nga theo lệnh của Tổng thống Trump.

"Lá chắn hạt nhân của Nga là sự bảo đảm tốt nhất cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng ta.

Đối với những người phương Tây ủng hộ các cuộc đàm phán về việc cần phải chuyển từ chiến tranh lạnh sang chiến tranh nóng với Nga, tôi muốn nhắc nhở họ rằng lực lượng hạt nhân chiến lược hải quân của chúng ta thường xuyên thực hiện các cuộc tuần tra chiến đấu và sẵn sàng tấn công các mục tiêu được chỉ định.

Khả năng vũ khí mạnh mẽ trên tàu có thể làm dịu bất kỳ kẻ nóng nảy nào", ông Patrushev tuyên bố.

Ông Patrushev cho biết việc đưa tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới Knyaz Pozharsky thuộc dự án Borei-A vào hải quân Nga vào tháng 7 năm 2025 là bằng chứng cho thấy lá chắn hạt nhân của Nga đang không ngừng được củng cố.

Trợ lý Tổng thống Nga Nikolai Patrushev, chủ tịch Ủy ban Hàng hải Nga, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti rằng dự thảo chương trình đóng tàu cập nhật cho Hải quân Nga giai đoạn 2025-2050 vừa được trình lên Tổng thống Nga Vladimir Putin để phê duyệt trong tháng 9.

Ông Patrushev cho biết, vào ngày 30 tháng 5, Tổng thống Putin đã phê duyệt chiến lược phát triển Hải quân Nga đến năm 2050, đây là văn bản đầu tiên trong lịch sử hiện đại của đất nước được Hội đồng Hải quân Nga khởi xướng.

"Điểm mấu chốt của chương trình đóng tàu này là lập kế hoạch chu kỳ hoàn chỉnh cho từng tàu, đảm bảo tính độc lập về nhập khẩu và chủ quyền công nghệ của ngành đóng tàu trong nước", vị quan chức này cho biết.

Trước đây, ông Patrushev đã nhấn mạnh đến nhu cầu thiết kế và chế tạo tàu chiến có đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật vượt trội hơn hải quân nước ngoài.

Nga đang nhanh chóng phát triển năng lực hải quân hạt nhân, với bốn tàu ngầm Borei-A được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava sẽ được bổ sung trong những năm tới.

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục sản xuất hàng loạt tàu ngầm hạt nhân thuộc dự án Yasen-M, được trang bị tên lửa hành trình tầm xa Kalibr.

Được biết, Knyaz Pozharsky là chiếc thứ 4 thuộc dự án Borei-A. Giống như các tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư khác của Nga, Knyaz Pozharsky sẽ hình thành xương sống của lực lượng hạt nhân chiến lược hải quân Nga trong nhiều thập kỷ tới.

Trong thập kỷ qua, Hải quân Nga đã đưa vào biên chế 49 tàu thuộc nhiều lớp khác nhau.