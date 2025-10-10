Ông Trump gây sốc khi đề xuất loại Tây Ban Nha khỏi NATO

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích gay gắt Tây Ban Nha vì nước này miễn cưỡng tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP theo đề xuất của NATO và cho biết Madrid có thể cần phải bị trục xuất khỏi liên minh.

Phát biểu tại cuộc họp báo trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague, ông Trump gọi lập trường của Madrid là "tồi tệ" và nhấn mạnh rằng Tây Ban Nha vẫn là quốc gia đồng minh duy nhất từ chối chấp nhận các cam kết mới.

"Thành thật mà nói, có lẽ Tây Ban Nha nên bị loại khỏi NATO", ông Trump nói và cho biết thêm rằng nền kinh tế của nước này "đang hoạt động rất tốt" nhưng có thể "bùng nổ" nếu các mối đe dọa leo thang.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Tây Ban Nha được miễn mục tiêu 5% GDP, giới hạn ở mức 2,1%, mức mà chính phủ coi là "đủ và thực tế".

Đáp lại lời đe dọa áp thuế kép của Washington, Thủ tướng Pedro Sanchez lưu ý rằng các quyết định về chính sách thương mại nước ngoài do Ủy ban Châu Âu đưa ra, chứ không phải các quốc gia riêng lẻ.

Tổng thống Trump đang gây ra nhiều sóng gió trên thế giới.

Trong diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kyiv sẽ đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình nếu hai điều kiện được đáp ứng: chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk và hỗ trợ đạt được lệnh ngừng bắn với Nga.

Tổng thống Zelensky lưu ý rằng tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 9 rằng ông Trump đã không đưa ra lời từ chối dứt khoát đối với yêu cầu cung cấp tên lửa.

"Trong cuộc họp gần đây nhất, tôi chưa nghe thấy câu trả lời 'không'. Tôi chỉ nghe nói rằng công việc sẽ tiếp tục ở cấp độ kỹ thuật và khả năng này sẽ được xem xét", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

"Nếu ông Trump cho thế giới - đặc biệt là người dân Ukraine - một cơ hội cho một đạt được lệnh ngừng bắn như vậy, thì chắc chắn ông ấy nên được đề cử giải Nobel Hòa bình. Chúng tôi đề cử ông ấy thay mặt cho Ukraine", ông Zelenskyy nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng tên lửa Tomahawk có khả năng tấn công ở cự ly lên tới 2.500 km.