Ông Trump cho phép dùng Starlink mở Internet cho người dân Iran

Ngày 11/1, ông Trump cho biết Mỹ có thể sử dụng hệ thống Starlink hoặc áp dụng các biện pháp khác nhằm mở quyền truy cập Internet cho người dân Iran. Thông tin được phát đi trên kênh YouTube của Nhà Trắng.

“Chúng tôi có thể triển khai Internet. Chúng tôi có thể trao đổi về việc này với tỷ phú Mỹ Elon Musk,” ông Trump nói.

Ông cho biết thêm Mỹ có thể tìm cách chuyển các thiết bị đầu cuối Starlink vào Iran, bỏ qua sự kiểm soát của chính quyền nước này.

Trước đó, ngày 2/1, khi bình luận về các cuộc biểu tình nổ ra tại Iran, ông Trump tuyên bố Washington sẵn sàng can thiệp nếu xuất hiện thông tin về việc những người biểu tình ôn hòa bị sát hại.

Cùng ngày, hãng thông tấn IRNA đưa tin Iran đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó lên án các phát biểu của người đứng đầu Nhà Trắng và cảnh báo Tehran sẵn sàng tự vệ.

Ngày 10/1, báo The Wall Street Journal (WSJ) cho biết chính quyền ông Trump đang thảo luận các kịch bản liên quan đến khả năng tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong trường hợp được cho là cần thiết.

Tuy nhiên, bài báo nhấn mạnh rằng đây không phải là việc chuẩn bị cho hành động cụ thể.

Sau đó, ngày 11/1, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Mỹ sẽ không triển khai quân đội tại Iran nếu Washington can thiệp vào các cuộc biểu tình tại nước này.