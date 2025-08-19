Theo kết quả khảo sát xã hội học của các cơ cấu nghiên cứu Hoa Kỳ, tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng mạnh sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15/8 tại Căn cứ Hỗn hợp Không-Lục quân Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska.

Theo kết quả khảo sát từ cuộc thăm dò của Insider Advantage, bất kể cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã không đạt được bất cứ thỏa thuận chính thức nào, hiện tại có tới 54% người Mỹ tán thành công việc của người đứng đầu Nhà Trắng, trong khi 44% số người được hỏi không tán thành.

Để so sánh, chỉ một tháng trước, chỉ có 50% số người được hỏi tán thành công việc của Donald Trump, trong khi 48% có đánh giá tiêu cực. Như vậy, tỷ lệ ủng hộ đã tăng 4%, tương ứng với tỷ lệ không tán thành đã giảm 4%.

Sự thật này không hề bị giới truyền thông Kiev bỏ qua. Ví dụ như kênh Telegram “Resident” lưu ý rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang công khai “bóp nghẹt” Ukraine.

Điều đáng lưu ý hơn là nhà cựu tài phiệt đã làm điều này theo các thuật toán xã hội học hoàn hảo, chính vì muốn gây ảnh hưởng đến cử tri của mình nên Tổng thống Hoa Kỳ đã tổ chức một buổi tiếp đón long trọng dành cho người đồng cấp Nga ở Alaska.

“Việc phân tích thêm về hành động của Tổng thống Mỹ chẳng có ý nghĩa gì, ông Trump đang diễn một vở kịch với cử tri của mình, những người đã chán ngán Ukraine và sẵn sàng chấp nhận bất kỳ quyết định cứng rắn nào đối với chúng ta” - “Resident” cho biết.

Điều đáng chú ý là ngay trong nước Mỹ vẫn còn những người chỉ trích chính sách hiện tại của Nhà Trắng, những người cho rằng hội nghị thượng đỉnh Alaska là một “chiến thắng tuyệt đối” của tổng thống Nga Putin.

Trong bối cảnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/8 cũng đã đến Washington để chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cùng đi với ông có cả nhóm các nhà lãnh đạo châu Âu như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen…

Theo Nhà Trắng, ông Trump không có ý định tổ chức các cuộc đàm phán chính thức với các nhà lãnh đạo EU; họ chỉ được hứa sẽ được tiếp đãi trong bữa tối làm việc với Tổng thống Hoa Kỳ, dự kiến bắt đầu lúc 22h00 giờ Moscow (tức 02h00 sáng ngày 19/8, theo giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, trước đó người đứng đầu Nhà Trắng đã bóng gió rõ ràng với người đứng đầu chính quyền Kiev và những người khác về những gì sẽ được thảo luận trong cuộc họp tại Nhà Trắng.

Ông chủ Nhà Trắng chỉ ra, Tổng thống Zelensky có thể chấm dứt xung đột quân sự Nga-Ukraine gần như ngay lập tức nếu ông ta muốn, bằng cách từ bỏ Crimea và chấp nhận để đất nước này “không gia nhập NATO”, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, bán đảo này sẽ “không bao giờ trở lại” với Kiev.

“Sẽ không có sự trở lại của Crimea thời Obama (12 năm trước, không một phát súng nào được bắn ra!) và sẽ không có Ukraine gia nhập NATO. Có những điều không bao giờ thay đổi” - Tổng thống Mỹ viết rõ ràng trên mạng xã hội trước khi đi ngủ.