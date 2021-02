Ông trùm đường dây xăng giả cực lớn: Từng là cánh tay đắc lực của đại gia xăng dầu Trịnh Sướng?

Ngày 18/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh khám xét Công ty CP Thương mại nhiên liệu Tây Nam Bộ (SFT) có địa chỉ tại số 342, đường Võ Văn Kiệt (phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) do Trung thành lập và nơi ở của Trung tại số 114, đường 12 (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Tại những nơi khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng tài liệu hóa đơn, 2 xe ô tô và nhiều tiền mặt, 27 con dấu (15 mộc dấu tròn, 12 dấu tên) của nhiều công ty khác nhau do Lê Thanh Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc.

Liên quan đến đường dây xăng giả, đến hiện nay có tổng cộng 35 đối tượng đang bị điều tra về các hành vi: Buôn lậu; Sản xuất buôn bán hàng giả và Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Ước tính có khoảng 1.000.000 lít xăng giả được đưa ra thị trường mỗi ngày từ "lò" pha chế giữa sông Hậu, tỉnh Vĩnh Long, do nhóm này thực hiện.