Ông Putin giành chiến thắng tuyệt đối: Điều quân thần tốc, dẹp yên bạo loạn ở Kazakhstan

Tình hình ổn định dường như đã được khôi phục vào đêm qua sau khi Nga triển khai 2.500 lính dù tới Kazakhstan do tướng Andrey Serdiukov giữ vai trò tổng chỉ huy.

Cách đây một tuần, nhiều cuộc biểu tình lớn đã nổ ra ở Kazakhstan sau khi giá khí hóa lỏng (LPG) tăng gấp đôi mà nhiều người dân ở Kazakhstan sử dụng để làm nhiên liệu cho ô tô.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã ra lệnh cho quân đội được quyền bắn chết những phần tử bạo động mà không cần cảnh báo trước.

Kazakhstan là nền kinh tế hàng đầu ở Trung Á, chiếm tỷ trọng lớn GDP của khu vực, chủ yếu nhờ ngành công nghiệp dầu khí. Nước này cũng sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản to lớn.

Tuy nhiên, tình hình bất ổn ở Kazakhstan cũng xuất phát từ chính trị nội bộ khi Tổng thống Tokayev lợi dụng tình hình để củng cố vị thế của riêng mình trước các mạng lưới đối thủ do cựu lãnh đạo Nursultan Nazarbayev điều hành.

Một chiếc xe cảnh sát bị hư hỏng gần văn phòng thị trưởng trong cuộc biểu tình.Ảnh: Reuters

Ngày 8/1, Karim Masimov - cựu Giám đốc Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan (KNB), một nhân vật thân tín với cựu Tổng thống Nursultan Nazarbayev đã bị bắt giữ.

Khi các cuộc biểu tình leo thang thành bạo lực mà nguyên nhân được cho là do các phần tử khủng bố đứng đằng sau, tối 5/1 Tổng thống Tokayev đã phải đề nghị sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga đứng đầu. Moscow đã phản ứng cực kỳ nhanh chóng.

Kazakhstan, nước từng giữ vai trò trung tâm trong chương trình không gian vũ trụ thời Liên Xô và hiện vẫn là địa điểm để Nga thử nghiệm các hệ thống chống tên lửa đạn đạo cũng như sở hữu nguồn uranium có tầm quan trọng đối với ngành công nghiệp hạt nhân của Nga.

Vì vậy, tất cả những lợi ích trên là cực kỳ quan trọng đối với Điện Kremlin.

Phát biểu vào tối qua, chuyên gia về khu vực Á - Âu Edward Johnson thuộc tổ chức đánh giá rủi ro Sibylline nhận định: “Các sự kiện ở Kazakhstan là có lợi cho Nga. Chúng đã tạo ra đòn bẩy cho Moscow”.

“Ông Putin cần phải chứng tỏ rằng Nga là nước bảo đảm cho sự ổn định của khu vực, một tác nhân có ý nghĩa tốt, người luôn hỗ trợ cho các đồng minh của mình”.

“Đó là một thông điệp đối với các quốc gia như Belarus và Armenia cũng giống như đối với phương Tây. “Có thể đó không phải là phiên bản Liên Xô 2.0 trong một trăm năm nữa nhưng sự can thiệp này cho phép Nga thể hiện sức mạnh của mình. Tất nhiên, điều đó luôn đi kèm với một cái giá phải trả”.